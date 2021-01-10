Жена MONATIK показала видео с отдыха на Мальдивах с сыновьями

Жена известного украинского исполнителя MONATIK`a (Дмитрия Монатика) Ирина Демичева показала яркий ролик с сыновьями во время отдыха на Мальдивах. Супруга артиста похвасталась успехами детей в плавании.

На официальной странице в Instagram Ирина опубликовала видео с Мальдивских островов, на котором заметно, как Монатик учит сыновей плавать. Супруга знаменитости подписала ролик, что невероятно счастлива успехам своих детей.

"В период, когда младшенький Платоша активно учится плавать в преддверии своих 4 лет, Данечка в свои 5 лет с ластами переплывает бассейн. Искренняя гордость и слезы счастья на глазах. Всем искренне желаю деток — это самое большое счастье, которое может испытать человек. Мы счастливчики. С благодарностью и любовью", – написала Ирина в Instagram.

Прокомментировать успехи детей решил и сам Монатик, опубликовал трогательный пост в Instagram.

"Моя гордость и мега любовь. Даня в свои пять уже человек амфибия и самый быстрый среди нас велосипедист! А Платон в свои почти четыре, стремительно и смело повышает статус аквамена и любовь к танцам... лучший в Макарене!" – отметил артист в фотоблоге.

К слову, Дмитрий Монатик и его супруга Ирина воспитывают двоих детей: 5-летнего Даниила и 3-летнего Платона. Долгое время звездная пара не показывала своих детей публике и не делилась в соцсетях фото, на которых видны их лица.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, MONATIK (Дмитрий Монатик) обнародовал архивные снимки, на которых запечатлен его старший сын Даниил.