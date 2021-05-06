Жена DZIDZIO показала 'символическое' фото с намеком на перемены

Жена украинского музыканта DZIDZIO (Михаила Хомы), певица Slavia (Ярослава Хома) поделилась с поклонниками снимком из Одессы и заявила, что майские праздники закончились, поэтому она возвращается домой, в социальные сети и рабочий график.

Соответствующий пост знаменитость опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть снимок, доскролльте новость до конца), отметив, что фото "символическое".

Так, в кадре звезда позировала на фоне моря в бежевых брюках, рубашке с ярким цветочным принтом и кроссовках.

"Когда ветер перемен открывает новые двери – появляется море возможностей... Спасибо каждому за теплые слова поддержки! Обнимаю сердцем", – написала Slavia.

Пользователи сети оставили под публикацией множество комплиментов певице, а также в очередной раз поддержали ее.

"С праздниками! Тепла в сердце", "Красота", "Как девочка, непревзойденная", – пишут люди в комментариях.

Напомним, что звездные супруги Дзидзьо (Михаил Хома) и Slavia уже 9 месяцев не живут вместе и собираются официально развестись. Слава и Михаил были знакомы еще со студенческих лет. Пара поженилась в ноябре 2013 года. Детей у экс-влюбленных нет.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, жена украинского музыканта DZIDZIO (Михаила Хомы), певица Slavia (Ярослава Хома) подтвердила заявление мужа о разводе. Она подчеркнула, что со своей стороны сделала все, чтобы сохранить семью.