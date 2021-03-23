Жена DZIDZIO – о "романе" мужа с Цибульской: было очень больно и неприятно
Жена украинского музыканта DZIDZIO, певица Ярослава Хома (Slavia) призналась, что ревновала мужа к артистке Ольге Цибульской. По словам знаменитости, она сама познакомила их, после чего звезды решили записать совместную песню.
Как рассказала Slavia, Цибульская не опровергала слухи о том, что у нее с DZIDZIO якобы роман, а наоборот – подогревала их. Об этом певица сообщила в интервью YouTube-каналу "Олицкая" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Мне было очень неприятно. Если бы Оля опровергала, а она играла в эту игру. Мне казалось, что просто играются моей жизнью. Почему ее можно показать, с ней спеть, а меня в то же время нельзя показывать? Мне было очень больно. Я ему говорила об этом", – отметила Slavia.
По мнению певицы, Цибульская специально подогревала таким образом интерес к себе. Супруга музыканта считает, что "у каждого свой путь – кто-то берет творчеством, а кто-то сплетнями и слухами".
Кроме того, поклонники часто говорят о том, что сын Цибульской очень похож на DZIDZIO и, таким образом, думают, что ребенок якобы от исполнителя.
"Я думаю, как это все воспринимает муж Оли. Обидно же – сын его, а похож на DZIDZIO", – подчеркнула артистка.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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