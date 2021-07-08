Жена Джеджулы показала, как он странно молится на кухне. Видео

Супруга украинского шоумена Андрея Джеджулы Юлия Леус поделилась в сети роликом, в котором показала, как ведущий молится на кухне перед иконами. Девушка отметила, что по этой причине она не хотела находиться в этой комнате.

Соответствующее видео Леус опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Также супруга шоумена отметила, что "созвать всех глупых, фейковых и обиженных на нее женщин – это большой успех".

"Я еще ничего не готовила, у меня нет времени распечатки готовить. Созвать всех глупых, фейковых и обиженных на меня годами женщин это большой успех. Но видео как человек молится Богу решила вам показать. Какому Богу, решите сами. Вот почему я не хотела быть на кухне, тут еще нет большой фотографии мамы покойной с черной полоской, которая меня всю беременность пугала. Но скоро я буду тоже вам все рассказывать", – написала Леус.

Видео дня

К слову, Андрей Джеджула и Юлия Леус зарегистрировали брак в октябре 2017 года. Свадьба и венчание прошли в Киеве. Впоследствии пара рассталась, а уже через 49 дней после расторжения отношений помирилась и снова поженилась 31 декабря 2019 года. У супругов есть дети от предыдущих браков: у Андрея – 11-летний сын Даниэль, а у Юлии – 18-летняя дочь Ангелина.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, известный телеведущий Андрей Джеджула решил ответить на обвинения своей супруги Юлии Леус. По его словам, она стала много времени уделять социальным сетям и на данный момент использует провокации как "психологическое давление".