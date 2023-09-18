Жена DOVI на 'Голосі країни 13' исполнила рок-версию одного из самых популярных хитов YouTube 'Чекає вдома' и поразила судей. Видео

В воскресенье, 17 сентября, на 1+1 прошел третий выпуск 13-го сезона вокального шоу "Голос країни", одной из участниц которого стала Александра Вдовиченко из Харькова. Она – начинающая певица и супруга популярного гитариста и исполнителя DOVI. На слепых прослушиваниях девушка в необычной интерпретации исполнила хит своего избранника "Чекаю вдома", который он поет вместе с YAKTAK.

Александре удалось впечатлить силой своего голоса зрителей и тренеров. К ней повернулись Надя Дорофеева и Артем Пивоваров. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время просмотра эфира (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Александра призналась, что успех и популярность супруга мотивировали ее также добиться успехов в творчестве. Именно с этой целью она пришла на проект.

"На первом концерте мужа люди доставали телефоны, начинали петь. Я стою, у меня все в мурашках. Думаю: "Боже, как же это круто, я тоже хочу это почувствовать". Хочется уже другой этап в своей жизни, реализацию себя как артиста. Поэтому я хочу быть услышанной на этом проекте и надеюсь, что я смогу громко о себе заявить", – прокомментировала вокалистка.

Видео дня

Вдовиченко впечатлила судей, зрителей в зале и у экранов мощным исполнением рок-версии трека "Чекаю вдома", который смело можно назвать одним из главных хитов YouTube за 2022 год. DOVI, он же Андрей Вдовиченко, выступил как один из авторов слов и музыки к композиции.

После публикации на платформе 22 декабря 2022 года клип успел собрать около 21 миллиона просмотров, больше 100 тысяч лайков и пяти тысяч комментариев (на момент написания новости). Видео до сих пор держится на 14 месте в вкладке самых лучших клипов.

Что же касается Александры, то после того, как к ней повернулись двое звездных тренеров, она без колебаний решила продолжить свой путь на проекте в команде Артема Пивоварова.

Ранее OBOZREVATEL писал о самых ярких выступлениях третьего выпуска 13-го сезона "Голос країни". Одни пытались развернуть судейские кресла зажигательными хитами, другие – трогательной лирикой, а кто-то даже уникальным исполнением народных песен.

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