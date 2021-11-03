Жена Болдуина – о муже: смерть Галины Гатчинс его преследует, он не спит
Жена американского актера Алека Болдуина утверждает, что очень озабочена эмоциональным состоянием своего мужа. По ее словам, голливудскую звезду "преследует" смерть украинки Галины Гатчинс, которую он случайно застрелил в прошлом месяце.
О переживаниях Хиларии Болдуин и ее известного мужа рассказало издание People, ссылаясь на собственный источник, приближенный к семье. Стало известно, что Алек почти не спит и тяжело переживает потерю коллеги.
"Хилария очень волнуется за него. Он на самом деле не спит, потому что смерть Галины его "преследует", – поделился информатор.
Он также добавил, что актер пытается держаться, понимая, что семье покойной Галины сейчас гораздо хуже. Болдвин постоянно держит с ними связь и предлагает любую помощь.
"Он не хочет никакой симпатии. Он просто хочет, чем может, помочь мужу и ребенку Галины", – сообщил источник.
Напомним, что 22 октября стало известно о смерти украинского оператора Галины Гатчинс. Ее случайно застрелил актер Алек Болдуин, готовясь к сцене с оружием, во время съемок вестерна "Ржавчина".
От несовместимых с жизнью ранений 42-летняя женщина скончалась в больнице. Правоохранительные органы начали расследование и обыски, чтобы выяснить, почему револьвер актера был заряжен настоящими патронами.
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