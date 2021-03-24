Жена Бабкина ответила хейтерам после признания в изменах мужа
Супруга украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана заявила, что справиться и простить измены своего возлюбленного ей помогла трансформация боли и обиды.
По словам знаменитости, раздражение, зависть и гнев – это скрытая энергия, а, освобождая ее, можно обеспечить себе счастливую жизнь. Соответствующий пост Бабкина опубликовала на странице в Instagram.
Как оказалось, после признания женщины в изменах мужа на нее обрушилась волна критики в сети. Одни считали, что она "ведьма" и якобы заколдовала Сергея и "увела из семьи", а другие думают, что Снежане повезло и она взяла мужчину "готовенького и обеспеченного".
"Третьи говорят, что он подкаблучник! Где же его мужское? Как он может 24/7 быть с ней? Четвертые – она размазала себя как женщину, простив измены! Унизила, растоптала! Чему она может научить женщин? Также унижаться?" – написала Бабкина.
Жена певца сообщила, что также есть пятая категория людей, которые в какой-то момент перестают подглядывать в замочную скважину за другими и не завидуют. По ее мнению, они не дают оценки из своих "собственных лживых убеждений, а только исходя из боли".
"Они берут и меняют свою жизнь! Трансформируют свою боль и обиду. Со всем этим пора прощаться! Мир уже изменился! Он не будет прежним! "Выживут только любовники" – это те, кто занимаются любовью внутри себя. А остальное все – х**нь из вашего ума", – подытожила Бабкина.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее популярный украинский музыкант Сергей Бабкин признался, что первый раз женился из-за того, что его экс-возлюбленная забеременела. Однако даже появление сына Ильи не смогло спасти брак – пара развелась через год.
Снежана Бабкина рассказала об изменах ее отца, а также поделилась личным опытом, как сама столкнулась с предательством первого мужа.