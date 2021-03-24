Дружина Бабкіна відповіла хейтерам після зізнання у зрадах чоловіка

Дружина українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана заявила, що впоратися і пробачити зради свого коханого їй допомогла трансформація болю і образи.

За словами знаменитості, роздратування, заздрість і гнів – це прихована енергія, а, звільняючи її, можна забезпечити собі щасливе життя. Відповідний пост Бабкіна опублікувала на сторінці в Instagram.

Як виявилося, після зізнання жінки у зрадах чоловіка на неї обвалилася хвиля критики в мережі. Одні вважали, що вона "відьма" і нібито зачарувала Сергія та "забрала з родини", а інші думають, що Сніжані пощастило і вона взяла чоловіка "готовенького і забезпеченого".

"Треті кажуть, що він підкаблучник! Де ж його чоловіче? Як він може 24/7 бути з нею? Четверті – вона розмазала себе як жінку, пробачивши зради! Принизила, розтоптала! Чому вона може навчити жінок? Також принижуватися?" – написала Бабкіна.

Дружина співака повідомила, що також є п'ята категорія людей, які в якийсь момент перестають підглядати в замкову щілину за іншими і не заздрять. На її думку, вони не дають оцінки зі своїх "власних брехливих переконань, а тільки виходячи з болю".

"Вони беруть і змінюють своє життя! Трансформують свій біль і образу. З усім цим час прощатися! Світ вже змінився! Він не буде колишнім! "Виживуть лише коханці" – це ті, хто займаються любов'ю всередині себе. А решта – х**нь з вашого розуму", – підсумувала Бабкіна.

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