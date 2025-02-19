Жена Арестовича подала на развод: супруги прожили в браке почти 10 лет

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович, который сейчас, по его словам, в США "скрывается из-за преследования украинскими властями", разводится. Его супруга Анастасия подала соответствующий иск в суд.

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По данным из судебного реестра, заявление Анастасии 11 февраля принял на рассмотрение Соломенский районный суд Киева. Дело за номером 60/3675/25 получила судья Галина Козленко.

Когда именно будет судебное заседание, пока не определились. В суде иск Анастасии будет представлять Виталий Оплачко, ответчиком определен именно Алексей Арестович, хотя очевидно, что на заседание суда последний не явится.

Анастасия – уже третья жена Алексея. От предыдущих двух браков он имеет двух дочерей – Аэлиту (от первого брака) и Веронику. Сына Александра Алексею родила Анастасия.

С Анастасией Алексей прожил около 10 лет. В 2023 году он утверждал, что "имеет разногласия с женой в воспитании сына", но "они не существенны и никоим образом не влияют" на их брак.

"Мы с Настей очень совпадаем, поэтому разногласия можем претерпеть. Но я ей иногда могу сказать, делаем не так, делаем так", – говорил тогда Алексей.

Интересно, что имя своих двух первых жен он никогда не называл, хотя и не скрывал, что был женат и имеет детей.

Алексей утверждает, что причиной первых двух разрывов "стало разное видение будущего", что "проявилось больше всего в воспитании детей".

По его словам, он первым уходил от жен, хотя "даже испытывал чувства" к ним. Теперь, очевидно, жена бросает Алексея.

С первыми двумя супругами после развода Арестович остался в прекрасных отношениях, и, по его словам, "помогает материально".

Как сообщал OBOZ.UA, сейчас Арестович в США пытается создать политсилу, оппозиционную к действующей власти в Украине. Для этого он якобы задействует средства Сеяра Куршутова, лишённого украинского гражданства, а СМИ называют контрабандистом. Создавать Арестовичу новую партию якобы финансово помогает Андрей Богдан.

Более того – Арестович уже нанял лоббистов, которые помогают ему продвигать нарративы, дискредитирующие Украину и президента.

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