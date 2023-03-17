Жена Андрея Беднякова ответила, какое гражданство у ее новорожденного сына и когда планирует возвращаться в Украину

В октябре 2022 года популярный украинский телеведущий Андрей Бедняков и его супруга-актриса Анастасия Короткая во второй раз стали родителями. Мальчик, которому дали имя Остап, появился на свет в США, где проживает женщина с детьми из-за полномасштабной войны на родине. В связи с этим сын знаменитостей получил американское гражданство.

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Однако Короткая уверяет, что Остап в скором времени получит и украинское гражданство. Сейчас актриса не успевает заняться документальными вопросами, поскольку приходится одной заниматься четырехмесячным сыном и старшей семилетней дочкой Ксенией. Об этом она рассказала в интервью Славе Демину для его одноименного YouTube-канала (чтобы посмотреть доскролльте до конца страницы).

"Пока американское гражданство, потому что это связано со многими документальными моментами, чтобы мы могли здесь находиться, чтобы для него все было легче. Но мы, конечно, сделаем украинское гражданство. Это бумажные истории, которые я сейчас не могу сделать. Если бы мы сейчас собрались и поехали в Украину, мы быстренько сделали бы здесь украинское гражданство. Но, поскольку я сама, мне для того, чтобы сделать украинское гражданство, нужно лететь в Сан-Франциско, а я с двумя детьми пока не могу. Онлайн этого нельзя сделать. Я жду, пока приедет моя знакомая и поможет с детьми, потому что самой мне пока очень тяжело это сделать", – объяснила звезда фильма "Я, Ты, Он, Она".

Что же касается возвращения в Украину, то Короткая пока не торопится, хотя и очень хочет. Актриса отмечает, что если бы не дети, то она бы и не уезжала из Киева, а оставалась там с супругом. Однако сейчас главная цель звездных родителей – обеспечить сыну и дочери абсолютную безопасность, чем они и занимаются.

"Я разговаривала с Ксенией о том, когда вернемся. Она говорит: "Мама, ты что, сирены!". То есть у нее еще есть страх этот. Когда мы были в Украине, мы каждый раз прятались, сделав из этого игру. Но все равно... Мы, наверное, вряд ли бы уезжали, если бы я не была беременна. Если бы мы были вдвоем с Андреем, мы бы вообще не уехали, я знаю точно. Но когда есть дети, мне стремно. После этого чувства землетрясения от взрывов, я поняла, что дождусь, когда будет относительно безопасно, чтобы я знала, что я везу детей туда, где безопасно. Я никого не осуждаю. Но если есть возможность быть в безопасности моим детям, они будут в безопасности", – поделилась Короткая.

Напомним, 20 октября 2022 года Андрей Бедняков объявил, что стал отцом во второй раз. Как известно, Анастасия вместе с дочерью Ксенией на время войны переехала в США. Именно там появился на свет ее второй с телеведущим ребенок.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Короткая показала новое фото новорожденного сына. Кроме того, актриса поделилась и собственным фото, которое отчетливо демонстрирует, насколько сильно устала мама двоих детей.

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