'Ждал больше месяца'. Режиссер и бывший друг Ани Лорак раскрыл обстоятельства, из-за которых вычеркнул ее из своей жизни

Украинский режиссер-постановщик Олег Боднарчук, в свое время много работавший с певицей Ани Лорак, рассказал, почему вычеркнул ее из жизни. Боднарчук признался, что многие годы считал исполнительницу своим ближайшим другом.

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Режиссер, встретивший российское вторжение с женой и тремя детьми в доме под Киевом, говорит, что надеялся, что его подруга сделает публичное заявление о поддержке Украины, однако этого не произошло. В интервью OBOZ.UA режиссер признался, какую совместную работу с исполнительницей, которая продолжает жить и работать в РФ, считает сейчас "апофеозом цинизма".

"Я не знаю, как сейчас живется Ани Лорак, – говорит Боднарчук. – Мы не общаемся с 24 февраля 2022 года. Мне давно не интересно, что происходит в ее жизни, что она чувствует, как ей спится, что снится, как развивается ее творчество, что в личной жизни. Не важно даже было видеть, как в каком-то ролике она пела рядом с SHAMAN, у которого была в этот момент перевязана рука российским флагом".

"Мы были близкими друзьями, и я прекратил наши отношения чисто формально, но на самом деле первой их решила завершить Каролина, когда, зная, что я и моя семья находимся с начала вторжения под Киевом, ни разу не написала даже сообщения с вопросом, живы ли мы. Я ждал больше месяца от нее заявления в поддержку Украины, а после того, как не дождался, счел необходимым осудить публично такую позицию и вычеркнуть ее из своей жизни. Надеюсь, что об этом человеке публично говорю в последний раз", – добавил Боднарчук.

Олег Боднарчук был режиссером-постановщиком нескольких сольных концертов Ани Лорак, в том числе DIVA. Также стал креативным продюсером клипа певицы "Мальва". "Я, как и любой художник, ценю образность и метафоричность в текстах и музыке, считаю, что только так эти песни могут обрести долголетие, – вспоминает ту работу Боднарчук. – Как, например, песня "Мальвы" Владимира Ивасюка, в которой использовано сравнение гибели солдата с цветком: "из моего сердца мальва проросла и кровью зацвела." Я, кстати, в 2014 году убедил Ани Лорак спеть эту песню и был соавтором клипа. Тогда мне казалось, что это правильно. Сегодня это выглядит как апофеоз цинизма".

Полное интервью с Олегом Боднарчуком читайте на OBOZ.UA во вторник, 9 января.

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