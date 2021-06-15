Жанна Фриске умерла 6 лет назад: как выглядела певица в молодости. Фото
Популярная певица Жанна Фриске умерла ровно 6 лет назад, на тот момент исполнительнице было 40 лет. Звезда несколько лет боролась с раком головного мозга.
OBOZREVATEL вспомнил, как выглядела выдающаяся артистка в молодости. Она с детства была творческой девочкой, занималась балетом и посещала художественную школу.
Фриске стала участницей группы "Блестящие" в 1996 году, которая принесла популярность девушке.
В 2005 году Жанна заявила, что покидает женскую группу и начинает сольную карьеру.
Первый сольный альбом "Жанна" стал безумно популярным.
Звезда впервые появилась с будущим избранником Дмитрием Шепелевым в 2011 году, где пара подтвердила слухи об отношениях.
В скорее стало известно, что звезда забеременела. 8 апреля 2013 года Жанна родила сына Платона. Об опухоли женщина узнала во время беременности, потому что у нее часто болела голова. Однако, Фриске отказалась от лечения из-за ребенка.
Врачи утверждали, если бы Жанна вовремя начала лечения химиотерапией – шансов на жизнь было бы больше.
Фриске долго скрывала страшный диагноз от родителей и близких, а после рождения сына ее состояние ухудшилось. Во время лечения Жанне становилось легче, но впоследствии наступил рецидив.
В январе 2014 года родные артистки публично заявили, что Жанна Фриске борется с четвертой стадией рака головного мозга.
Звезда лечилась в США, Китае и Германии. Несколько месяцев Жанна была в коме и 15 июня 2015 года известная артистка умерла.
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