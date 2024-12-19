Зеленский признался, планирует ли провести Рождество и Новый год со своей семьей

Президент Украины Владимир Зеленский признался, будет ли праздновать новогодние праздники и Рождество в кругу семьи: с женой Еленой и детьми Александрой и Кириллом. Он главнейшей своей обязанностью поставил работу над окончанием войны с РФ, а семья отошла на второй план.

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Пока для президента Украины вопрос празднования важных зимних дат во взвешенном состоянии. Однако, по его словам, если будет возможность провести их с семьей, он это обязательно сделает. Эти утверждения прозвучали в интервью Владимира Зеленского французскому изданию Le Parisien.

"Что касается новогодних праздников и Рождества – не знаю. Будет возможность – с удовольствием проведу с ними время, не будет возможность – значит в следующий раз. Поэтому руки никто не опускает. Страна у нас одна, а праздников еще будет впереди много, поэтому я к этому нормально отношусь", – сообщил с улыбкой на устах президент.

По его словам, самое главное – просто проводить время с родными, и необязательно этот момент должен выпасть на какой-нибудь праздник. Однако для него приоритетом все еще остается окончание войны, чтобы все военные могли отметить новогодние праздники с близкими.

"Я уверен, что в любом случае мы заслуживаем окончания войны, устойчивого мира. Я уверен, что мы это обязательно сделаем. Потом будет время, и будем вместе; будет время на все такие приятные моменты. Что такое праздник? Это также то, что ты понимаешь во время войны – вопрос: не в какой день, а вопрос: с кем ты в тот или иной день. Вот это и есть праздник – быть с теми, кого любишь", – добавил Владимир Зеленский.

В то же время он утверждает, что именно семья его "держит на плаву" и мотивирует на работу: "Все это дает мне силы, поэтому, когда у меня есть возможность, я делаю все, чтобы провести время с теми, кто меня мотивирует и заряжает очень Но они мне говорят, что я тоже их очень сильно мотивирую и заряжаю. Потому это в интересах нашей семьи".

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