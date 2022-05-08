Зеленский поздравил жену и маму с праздником и показал фото со своего детства

Президент Украины Владимир Зеленский не забыл поздравить самых родных женщин с международным Днем матери. Он поблагодарил супругу и маму за то, что те всегда остаются рядом и показал теплые семейные фото.

Черно-белые снимки украинский лидер обнародовал на личной странице в Instagram. Публикация растрогала подписчиков гаранта.

"Мои самые родные. Моя мама Римма. Мама наших детей Елена Зеленская. Спасибо, что всегда рядом", – коротко подписал кадры президент.

На снимках с первой леди, которые были сделаны специально для журнала VOGUE, Зеленский в черном костюме крепко держит любимую за руку и они оба искренне улыбаются.

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Также Владимир Александрович показал фото с детьми. Очевидно, что глава государства не видел семью с 24 февраля. После вторжения России в Украину жена президента, 17-летняя дочь Саша и 9-летний сын Кирилл вынуждено покинули Киев, поскольку были одной из главных мишеней Путина.

Помимо снимков с женой и детьми, Зеленский поделился архивным изображением с мамой. На нем Римма Владимировна в цветочном платье держит маленького сына в свитере и комбинезоне на руках.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Елена Зеленская впервые с начала войны появилась на публике. 8 мая супруга президента встретилась с первой леди США Джилл Байден в Ужгороде. Для встречи с американской коллегой жена украинского гаранта выбрала строгий образ с патриотическими элементами.

Как поздравили своих мам с праздником другие украинские знаменитости – читайте в нашем материале.