Зеленский лично поблагодарил Эштона Кутчера и Милу Кунис за помощь Украине: они вдохновляют мир. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский лично пообщался с американскими актерами Эштоном Кутчером и Милой Кунис. Он поблагодарил их за то, что они собрали 35 миллионов долларов для помощи украинцам.

Об этом сообщается в Twitter главы государства. Президент отметил, что актеры своим примером вдохновляют мир (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Эштон Кутчер и Мила Кунис одними из первых отозвались на наше горе. Они уже собрали 35 млн долл. и направят их для помощи беженцам из Украины. Лично поблагодарил их за поддержку. Поражен их решимостью, они вдохновляют мир", – подчеркнул Зеленский.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, супруги Мила Кунис и Эштон Кутчер записали видеообращение в поддержку украинцев еще в начале марта. Знаменитости тогда заявили, что собирают 30 млн долл. на гуманитарную поддержку Украины, а также лично решили пожертвовать 3 млн долл.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!