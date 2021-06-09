Елена Зеленская поделилась любимой книгой: что читает первая леди

Первая леди Украины Елена Зеленская поделилась любимой книгой, которую советует прочесть всем. Так, это роман писательницы Софии Андрухович "Феликс Австрия".

Такими подробностями она поделилась на личной странице в Instagram. Первая леди поддержала флешмоб от украинского издательства #Ya_читаю (чтобы просмотреть фото, проскролльте новость до конца).

По словам Зеленской, она обожает, когда лирические, драматические события в жизни персонажей происходят на фоне исторических событий и в реальных географических пространствах.

"Ивано-Франковск в последний период существования Австро-Венгерской империи, которым он описан в романе, раскрылся для меня совсем по-другому и в современности. Глубокая женская психология. Любовь, которая через мгновение превращается в ненависть, а потом – снова мгновенно – в еще более сильную любовь! Это непостижимо и увлекательно", – написала Елена свои впечатления.

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Также она рассказала о еще двух книгах, которые в ближайшее время намерена прочесть:

"В ізоляції". Дописи про Донбас Станислава Асеева.

"Признаюсь, для меня эта книга не из легких. Но я точно знаю, что история лауреата Шевченковской премии стоит внимания всех украинцев", – написала Зеленская.

"Ніч на Венері: 113 письменниць, які сяють у темряві" Анны Улюры.

"113 историй мастериц слова, каждая из которых сделала в литературе что-то первой или лучше других", –объяснила первая леди, почему хочет прочитать эту книгу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец составила топ лучших по ее мнению произведений для чтения. Среди них – роман Миланы Кундеры под названием "Невыносимая легкость бытия, книга "Легкий способ перестать опаздывать"Дианы де Лонзор и другие.