Зеленская пришла на встречу в самом стильном пиджаке сезона. Фото

София Ковнир
София Ковнир
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Зеленская пришла на встречу в самом стильном пиджаке сезона. Фото

Во вторник, 1 июня, первая леди Украины Елена Зеленская пришла на встречу в элегантном деловом образе – костюме светло-коричневого цвета. Также жена президента дополнила лук стильными аксессуарами.

Соответствующие фото опубликовали на сайте Офиса президента (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Так, Зеленская вышла на публику в костюме, состоящем из удлиненного пиджака оверсайз и широких брюк.

Под жакет первая леди надела черную блузку, а из обуви предпочла такого же оттенка балетки. Из украшений жена президента выбрала небольшие серьги и часы.

Кроме того, волосы Зеленская решила распустить и уложить их ровно. На лице она сделала макияж с темными тенями на веках, а также первая леди была в черной защитной маске.

Видео дня
Зеленская решила распустить волосы
Зеленская показала стильный образ

Стоит отметить, что в повседневной жизни супруга Зеленского сочетает пиджаки оверсайз со стильными блузками, но как рассказал OBOZREVATEL украинский дизайнер Андре Тан такие жакеты также хорошо смотрятся с кроп-топами или майкой.

Зеленская появилась на публике в модном костюме

  • Елена Зеленская – супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского, сценаристка студии "Квартал 95".

Напомним:

Зеленская часто выходит в свет в стильных костюмах

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее первая леди Украины Елена Зеленская провела видеоконференцию в стильном наряде. Она появилась перед камерой в пиджаке с принтом в белые полосы и черном гольфе.

  • Также Зеленская встретила литовскую делегацию в модном наряде. Для церемонии она выбрала пальто винного цвета с накладными карманами и большими пуговицами, подчеркнув высокую талию поясом чуть более яркого оттенка.

  • Первая леди Украины Елена Зеленская вышла в свет в очередном стильном образе – костюме болотного оттенка и белой обуви. Так, супруга президента посетила Мариинский дворец в Киеве, где запустили аудиогид.

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