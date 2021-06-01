Зеленская пришла на встречу в самом стильном пиджаке сезона. Фото

Во вторник, 1 июня, первая леди Украины Елена Зеленская пришла на встречу в элегантном деловом образе – костюме светло-коричневого цвета. Также жена президента дополнила лук стильными аксессуарами.

Соответствующие фото опубликовали на сайте Офиса президента (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Так, Зеленская вышла на публику в костюме, состоящем из удлиненного пиджака оверсайз и широких брюк.

Под жакет первая леди надела черную блузку, а из обуви предпочла такого же оттенка балетки. Из украшений жена президента выбрала небольшие серьги и часы.

Кроме того, волосы Зеленская решила распустить и уложить их ровно. На лице она сделала макияж с темными тенями на веках, а также первая леди была в черной защитной маске.

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Стоит отметить, что в повседневной жизни супруга Зеленского сочетает пиджаки оверсайз со стильными блузками, но как рассказал OBOZREVATEL украинский дизайнер Андре Тан такие жакеты также хорошо смотрятся с кроп-топами или майкой.

Елена Зеленская – супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского, сценаристка студии "Квартал 95".

Напомним:

стилистов Елены Зеленской часто критикуют за то, как они подбирают наряды для первой леди.

Например, на фотовыставку, организованную посольством Аргентины в Украине, женщина надела брючный костюм оверсайз карамельного оттенка и вызвала волну негатива в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL: