Зеленская появилась на публике в элегантном образе. Фото
Первая леди Украины Елена Зеленская появилась на публике в стильном наряде. Она вместе с супругом Владимиром посетила выставку, посвященную 150-летию со дня рождения Леси Украинки.
Для выхода в свет знаменитость выбрала элегантный костюм темно-синего цвета. Соответствующие фото Зеленская опубликовала на странице в Instagram (их можно посмотреть ниже).
Так, жена президента продемонстрировала синий классический костюм с удлиненным пиджаком и бежевую блузку под ним. Также первая леди дополнила образ черными туфлями с острым носком на высоком каблуке и защитной маской.
Кроме того, Зеленская распустила свои блондинистые волосы и сделала легкие кудри, а на лице у нее был дневной макияж с акцентом на глаза.
Напомним, Елена Зеленская – супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского, сценаристка студии "Квартал 95".
Стилистов Елены Зеленской часто критикуют за то, как они подбирают наряды для первой леди.
Например, на фотовыставку, организованную посольством Аргентины в Украине, женщина надела брючный костюм оверсайз карамельного оттенка и вызвала волну негатива в комментариях.
Также Зеленскую раскритиковали за внешний вид и поведение в Брюсселе, куда она ездила к раненым военным.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Елена Зеленская побывала на запуске украинского аудиогида в музее Черногории. Супруга президента Владимира Зеленского появилась в деловом образе.
Также Зеленская предстала в модном клетчатом жакете на форуме "Образование Украины 2021: стратегические цели и приоритетные направления".
Для официального визита в ОАЭ первая леди Украины Елена Зеленская выбрала костюмы украинского бренда SIX. Его создательницей является дизайнер Юлия Богдан.