Зеленская появилась на публике в элегантном образе. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская появилась на публике в стильном наряде. Она вместе с супругом Владимиром посетила выставку, посвященную 150-летию со дня рождения Леси Украинки.

Для выхода в свет знаменитость выбрала элегантный костюм темно-синего цвета. Соответствующие фото Зеленская опубликовала на странице в Instagram (их можно посмотреть ниже).

Так, жена президента продемонстрировала синий классический костюм с удлиненным пиджаком и бежевую блузку под ним. Также первая леди дополнила образ черными туфлями с острым носком на высоком каблуке и защитной маской.

Кроме того, Зеленская распустила свои блондинистые волосы и сделала легкие кудри, а на лице у нее был дневной макияж с акцентом на глаза.

Напомним, Елена Зеленская – супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского, сценаристка студии "Квартал 95".

Стилистов Елены Зеленской часто критикуют за то, как они подбирают наряды для первой леди.

Например, на фотовыставку, организованную посольством Аргентины в Украине, женщина надела брючный костюм оверсайз карамельного оттенка и вызвала волну негатива в комментариях.

Также Зеленскую раскритиковали за внешний вид и поведение в Брюсселе, куда она ездила к раненым военным.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Елена Зеленская побывала на запуске украинского аудиогида в музее Черногории. Супруга президента Владимира Зеленского появилась в деловом образе.