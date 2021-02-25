Зеленская появилась на публике в элегантном образе. Фото

София Ковнир
София Ковнир
Люди
8,1 т.
Зеленская появилась на публике в элегантном образе. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская появилась на публике в стильном наряде. Она вместе с супругом Владимиром посетила выставку, посвященную 150-летию со дня рождения Леси Украинки.

Для выхода в свет знаменитость выбрала элегантный костюм темно-синего цвета. Соответствующие фото Зеленская опубликовала на странице в Instagram (их можно посмотреть ниже).

Так, жена президента продемонстрировала синий классический костюм с удлиненным пиджаком и бежевую блузку под ним. Также первая леди дополнила образ черными туфлями с острым носком на высоком каблуке и защитной маской.

Зеленская появилась на публике в стильном наряде

Кроме того, Зеленская распустила свои блондинистые волосы и сделала легкие кудри, а на лице у нее был дневной макияж с акцентом на глаза.

Зеленская распустила свои блондинистые волосы
Новый образ Зеленской

Напомним, Елена Зеленская – супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского, сценаристка студии "Квартал 95".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее Елена Зеленская побывала на запуске украинского аудиогида в музее Черногории. Супруга президента Владимира Зеленского появилась в деловом образе.

Украиназвездылюдишоу-бизнесшоуЕлена Зеленская