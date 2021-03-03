Зеленская появилась на публике в элегантном белоснежном образе. Фото

София Ковнир
София Ковнир
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Зеленская появилась на публике в элегантном белоснежном образе. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская появилась на публике в стильном наряде. Она посетила мероприятие, связанное с проектом "Своя".

Для выхода в свет знаменитость выбрала элегантный костюм нежно-белого цвета. Соответствующие фото супруга президента опубликовала на странице в Instagram (их можно посмотреть ниже).

Так, Зеленская продемонстрировала белый классический костюм с удлиненным пиджаком и такого же цвета блузку. Кроме того, из кармана наряда выглядывал небольшой черно-белый платок.

Зеленская в стильном наряде
Зеленская в белоснежном образе

Также супруга главы государства распустила длинные блондинистые волосы и дополнила образ черной обувью на каблуке.

Зеленская посетила мероприятие

Стоит отметить, что пользователи сети восхитились элегантным образом Зеленской и подчеркнули, что она выглядит потрясающе.

"Красотка, очуметь!", "Красивенькая", "Прекрасная", – пишут люди в комментариях.

В сети восхитились образом
Зеленскую засыпали комплиментами

Напомним, Елена Зеленская – супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского, сценаристка студии "Квартал 95".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее Елена Зеленская побывала на запуске украинского аудиогида в музее Черногории. Супруга президента Владимира Зеленского появилась в деловом образе.

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