Зеленская появилась на публике в элегантном белоснежном образе. Фото
Первая леди Украины Елена Зеленская появилась на публике в стильном наряде. Она посетила мероприятие, связанное с проектом "Своя".
Для выхода в свет знаменитость выбрала элегантный костюм нежно-белого цвета. Соответствующие фото супруга президента опубликовала на странице в Instagram (их можно посмотреть ниже).
Так, Зеленская продемонстрировала белый классический костюм с удлиненным пиджаком и такого же цвета блузку. Кроме того, из кармана наряда выглядывал небольшой черно-белый платок.
Также супруга главы государства распустила длинные блондинистые волосы и дополнила образ черной обувью на каблуке.
Стоит отметить, что пользователи сети восхитились элегантным образом Зеленской и подчеркнули, что она выглядит потрясающе.
"Красотка, очуметь!", "Красивенькая", "Прекрасная", – пишут люди в комментариях.
Напомним, Елена Зеленская – супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского, сценаристка студии "Квартал 95".
Стилистов Елены Зеленской часто критикуют за то, как они подбирают наряды для первой леди.
Например, на фотовыставку, организованную посольством Аргентины в Украине, женщина надела брючный костюм оверсайз карамельного оттенка и вызвала волну негатива в комментариях.
Также Зеленскую раскритиковали за внешний вид и поведение в Брюсселе, куда она ездила к раненым военным.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Елена Зеленская побывала на запуске украинского аудиогида в музее Черногории. Супруга президента Владимира Зеленского появилась в деловом образе.
Также Зеленская предстала в модном клетчатом жакете на форуме "Образование Украины 2021: стратегические цели и приоритетные направления".
Для официального визита в ОАЭ первая леди Украины Елена Зеленская выбрала костюмы украинского бренда SIX. Его создательницей является дизайнер Юлия Богдан.
Зеленская появилась на публике в стильном наряде. Она вместе с супругом Владимиром посетила выставку, посвященную 150-летию со дня рождения Леси Украинки.