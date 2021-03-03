Зеленская появилась на публике в элегантном белоснежном образе. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская появилась на публике в стильном наряде. Она посетила мероприятие, связанное с проектом "Своя".

Для выхода в свет знаменитость выбрала элегантный костюм нежно-белого цвета. Соответствующие фото супруга президента опубликовала на странице в Instagram (их можно посмотреть ниже).

Так, Зеленская продемонстрировала белый классический костюм с удлиненным пиджаком и такого же цвета блузку. Кроме того, из кармана наряда выглядывал небольшой черно-белый платок.

Также супруга главы государства распустила длинные блондинистые волосы и дополнила образ черной обувью на каблуке.

Стоит отметить, что пользователи сети восхитились элегантным образом Зеленской и подчеркнули, что она выглядит потрясающе.

"Красотка, очуметь!", "Красивенькая", "Прекрасная", – пишут люди в комментариях.

Напомним, Елена Зеленская – супруга шестого президента Украины Владимира Зеленского, сценаристка студии "Квартал 95".

Стилистов Елены Зеленской часто критикуют за то, как они подбирают наряды для первой леди.

Например, на фотовыставку, организованную посольством Аргентины в Украине, женщина надела брючный костюм оверсайз карамельного оттенка и вызвала волну негатива в комментариях.

Также Зеленскую раскритиковали за внешний вид и поведение в Брюсселе, куда она ездила к раненым военным.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Елена Зеленская побывала на запуске украинского аудиогида в музее Черногории. Супруга президента Владимира Зеленского появилась в деловом образе.