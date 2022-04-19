Зеленская объяснила зверства российских военных в Украине: униженный Путин стал маньяком

Первая леди Украины Елена Зеленская объяснила, почему, по ее мнению, российские солдаты и президент Российской Федерации Владимир Путин с особой жестокостью убивают и пытают украинцев. Она считает, что извергов в свое время оскорбляли власти, а когда "униженный подчиненный получает силу – он становится маньяком".

По словам супруги президента Украины Владимира Зеленского, именно безнаказанность и злобу почувствовали убийцы на украинских землях, а их предводитель – в России. Такой комментарий раздался в интервью украинки чешскому еженедельнику Respekt (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Первая леди эмоционально прокомментировала военные преступления, совершенные русской армией в Буче, Мариуполе, Бородянке и других многострадальных городах Украины: пытки, изнасилования и жестокие убийства.

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Она подчеркнула, что весь мир был шокирован, когда увидел зверства оккупантов, временно почувствовавших полную безнаказанность, и их президента, который поощрял совершать военные преступления и даже наградил за это извергов.

"Сейчас весь мир пытается разгадать причину такой бесчеловечности россиян. Моя версия – это прежде всего отражение того, как российские власти относятся к своим солдатам и вообще к людям", – пояснила Елена Зеленская.

По словам украинки, в России сильные и влиятельные руководители унижают своих подчиненных, что медленно взращивает у них ненависть и жестокость, которую они потом вымещают на более слабых. По всей вероятности, такая судьба постигла и диктатора Путина, который, получив власть и ресурсы, одобряет зверства над мирным народом Украины.

"Это смесь униженности подчиненных и безнаказанности сильных. И когда такой униженный подчиненный получает силу – он становится маньяком, мстит миру", – сказала супруга Владимира Зеленского.

Первая леди предположила, что дегуманизация со стороны российского правительства насильственно переносится на украинский народ через убийства, воровство и изнасилования.

Как сообщал OBOZREVATEL, Елена Зеленская объяснила, почему больше не пытается донести правду до россиян. Первая леди считает, что граждане страны-агрессора слепы, и не хотят видеть и слышать о происходящем.