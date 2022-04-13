Зеленская объяснила, почему больше не пытается открыть глаза на войну россиянам

Жена президента Украины Елена Зеленская объяснила, почему больше не пытается разговаривать с россиянами и открыть глаза на то, что происходит в нашем государстве. Первая леди считает, что это бесполезно, поэтому хочет, чтобы ее услышали в других странах.

В интервью CNN Зеленская отметила, что россияне слепы, они не хотят видеть и слышать о происходящем. Она больше не намерена к ним обращаться.

"Как сделать так, чтобы россияне увидели все зверства военных? Я все больше склоняюсь к мнению, что, к сожалению, совсем никак, они слепы в вере. Они не хотят слышать и видеть. Больше к ним не буду обращаться", – сказала она.

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Первая леди подчеркнула, что для Украины сегодня главное, чтобы нас слышала и видела другая часть мира. Также очень важно, чтобы наша война не стала для всех "привычной", чтобы наши жертвы не стали статистикой.

"Поэтому я общаюсь с людьми через зарубежные СМИ. Не привыкайте к нашему горю!" – призвала Зеленская.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Елена Зеленская рассказала, что не верила в возможное полномасштабное нападение Российской Федерации на Украину, а потому не готовилась к эвакуации и растерялась ночью 24 февраля. Ее первый день войны начался со звуков взрывов за окном и короткой беседы с мужем, который уже был готов к защите Родины.