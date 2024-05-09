'Здесь – набежали, там – украли'. Саша Лирник объяснил, почему украинцы привязаны к своему дому, а у россиян нет такой тяги

Известный украинский писатель и сценарист Сашко Лирник уверен, что украинские и российские народы очень разные: по ценностям, образу жизни и отношению к власти.

В интервью OBOZ.UA писатель объяснил на исторических примерах, почему россияне и украинцы – совсем не братские народы.

Сашко Лирник в свое время жил в российском Мурманске, куда переехал в советское время по распределению после окончания института. Писатель говорит, что хорошо помнит времена, когда всем навязывали советщину, чтобы стереть память об идентичности.

"А я знал: это – мое, а это – чужое, – вспоминает Лирник. – Почему очень помню свой восторг, когда увидел впервые машину с украинскими номерами. Я даже дышать не мог от счастья! Вот оно – наше. А в Мурманске меня пробила на слезы другая история. Приехал на какой-нибудь праздник украинский сельский хор. А я, как их услышал, просто разрыдался. Никогда песен, которые они пели, не знал, но оно все сидит у нас внутри. И в какой-то момент просыпается. Поэтому и говорят, что у каждого украинца вышиванка под кожей вышита. И проявляется тогда, когда враг груди саблей иссекает. Высокие слова, но смысл в этом есть".

"Ощущение семьи – это у нас на генетическом уровне, – продолжает писатель. – Это наша земля. Мы с трипольских времен никуда не переезжали. Это они: здесь – набежали, там – украли. Кочевая орда, не имеющая привязки к дому. А у нас – есть. Где бы ты ни был, а тянет назад – во двор, где родился. Может, его и не помнишь – а хочется туда, душа просит".

Сашко Лирник говорит, что россияне нападают на другие народы даже не имея на это никаких причин: "Это психология орды – захватывать и поглощать. И то, что Украина отражается, происходит именно потому, что мы укоренили эту землю. Кроме того, мы люди с другой ментальностью. Они – царь сказал, падают на колени и задницу ему целуют. А у нас (всегда привожу этот пример), когда гетмана выбирали, на голову грязь клали, чтобы знал, откуда вылез. Это у меня и в моем фильме "Адская хоругвь, или Рождество казацкое" есть. Вот наша психология: мы не делаем людей богов, не поклоняемся власти. В России один полицейский гоняет тысячу протестантов, все от него убегают. А у нас наоборот – все дерутся".

Полное интервью с Сашей Лирником на OBOZ.UA читайте здесь.

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