Зажигательный хит этого лета: группа "ТИК" выпустила песню о летнем отпуске. Видео

Известный украинский музыкант, лидер группы "ТИК" Виктор Бронюк выпустил новую летнюю песню под названием "Лилька". По словам музыканта, девушки из "ассоциации Лилек" часто обращались к нему с просьбой написать трек в честь их имени.

В композиции рассказывается о преимуществах летнего отпуска, о долгожданном отдыхе на берегу моря. В песне есть своеобразная музыкальная смесь синти-попа и зажигательной гуцульской музыки, сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Любимая девушка, море, пиво, креветки, что может сделать парня счастливым? Если действительно любишь, тебе всегда будет хорошо рядом с ней. И, конечно, ты будешь называть ее цветочком и куколкой. Потому что это самый прекрасный цветок в твоей жизни. Тем более, когда ее имя – Лилия", – рассказал подробнее Виктор Бронюк.

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Новая романтическая песня, которая подарит слушателям летнее настроение, была записана артистами в студии "211" Виталия Телезина.

"Карантин заставил нас долго находиться в изоляции. Иногда едва не приводил к депрессиям: не было полноценного общения, концертов... Но это позволило нам перезагрузить батарейки и создать ​​легкую летнюю композицию", – резюмировал исполнитель.

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