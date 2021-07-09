Зажигательный хит этого лета: группа "ТИК" выпустила песню о летнем отпуске. Видео

Любовь Блажко
Любовь Блажко
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Лидер группы «ТИК» презентовал песню о летнем отпуске

Известный украинский музыкант, лидер группы "ТИК" Виктор Бронюк выпустил новую летнюю песню под названием "Лилька". По словам музыканта, девушки из "ассоциации Лилек" часто обращались к нему с просьбой написать трек в честь их имени.

В композиции рассказывается о преимуществах летнего отпуска, о долгожданном отдыхе на берегу моря. В песне есть своеобразная музыкальная смесь синти-попа и зажигательной гуцульской музыки, сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Любимая девушка, море, пиво, креветки, что может сделать парня счастливым? Если действительно любишь, тебе всегда будет хорошо рядом с ней. И, конечно, ты будешь называть ее цветочком и куколкой. Потому что это самый прекрасный цветок в твоей жизни. Тем более, когда ее имя – Лилия", – рассказал подробнее Виктор Бронюк.

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Певец Виктор Бронюк.
Виктор Бронюк выпустил новую песню.

Новая романтическая песня, которая подарит слушателям летнее настроение, была записана артистами в студии "211" Виталия Телезина.

"Карантин заставил нас долго находиться в изоляции. Иногда едва не приводил к депрессиям: не было полноценного общения, концертов... Но это позволило нам перезагрузить батарейки и создать ​​легкую летнюю композицию", – резюмировал исполнитель.

Виктор Бронюк записал новый трек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Михаил Поплавский выпустил соблазнительное видео на песню Ирины Билык. Ректор Университета культуры не устает удивлять поклонников, один за другим выпуская клипы на новые песни и хиты, которые не теряют популярности вот уже несколько десятилетий.

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