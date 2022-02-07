Завтрак по-королевски. Стало известно, что Елизавета II ест каждый день на протяжении 70 лет

В Букингемском дворце работает большое количество поваров, которые знают, что королевский завтрак британской правительницы Елизаветы II не меняется на протяжении уже 70 лет. Ежедневно утро Ее Величества начинается с тарелки хлопьев с молоком.

Причем последние несколько лет королева остается верной американскому производителю сухих завтраков и продуктов питания быстрого приготовления Kellogg's. Об этом сообщает издание Тhe Sun.

Компания поставляет продукцию королевскому двору, за что ранее была удостоена почетной печати, подтверждающей это сотрудничество.

Ответственный за завтраки Kellogg's Дэн Битти сообщил: "Наличие королевской печати одобрения Ее Величества – это прекрасная похвала. Мы гордимся тем, что королева продолжает начинать свой день с тарелки хлопьев Kellogg".

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Из всего разнообразия продукции фирмы Елизавета ІІ зачастую выбирает кукурузные хлопья Special K ("Спешл-кей").

Бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрэди признался, что королеву сложно назвать гурманом. Она весьма скромна в выборе еды и не любит обедать помпезно.

"Она ест, чтобы жить, в отличие от принца Филиппа (умер 9 апреля 2021 года – ред.), который любил поесть и целый день мог говорить о еде. На завтрак королева любит хлопья Special K и фрукты. Иногда она также любила съесть яичницу-болтунью с копченым лососем и тертым трюфелем. Однако королева слишком скромна, чтобы заказывать свежие трюфели. Она могла насладиться ими только на Рождество, когда их присылали в подарок", – вспомнил МакГрэди.

Также бывший шеф-повар, проработавший с королевской семьей около 15 лет, отметил, что Елизавета ІІ – не фанат пиццы. Ей ни разу не готовили и не подавали это блюдо. Монарх предпочитает здоровую пищу с низким содержанием углеводов. Это может быть запеченная рыба или курица. На тарелке правительницы всегда должны быть овощи и салат.

Коротко о личности:

Елизавета Александра Мария – самый долгопребывающий на службе монарх в истории. Королева правит Великобританией семь десятилетий. Родилась 21 апреля 1926 года в резиденции графа Стратмор в лондонском районе Мейфэр на Брютон-стрит.

Как писал OBOZREVATEL ранее, есть продукт, который Ее Величество настолько сильно не любит, что попросилаисключить из всех блюд в меню. Она ненавидит запах этого ингредиента.