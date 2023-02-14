Заработали сотни миллионов долларов: Forbes назвал 10 самых оплачиваемых артистов 2022 года

Популярный американский журнал Forbes подвел итоги 2022 года и определил 10 самых оплачиваемых артистов. Они заработали от 88 до 230 млн долларов.

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Интересно, что в этом году в список попала всего одна женщина – певица Тейлор Свифт. Список звезд-миллионеров появился на сайте Forbes (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

1. Британская рок-группа Genesis – $230 миллионов.

2. Британский музыкант и вокалист Sting – $210 миллионов.

3. Американский актер Тайлер Перри – $175 миллионов.

4. Дуэт шоуранеров, основатели "Южного парка" Трей Паркер и Мэтт Стоун – $160 миллионов.

5. Создатели сериала "Симпсоны" Джеймс Л. Брукс и Мэтт Гроунинг – $105 млн.

6. Голливудский актер Брэд Питт – $100 миллионов.

7. Британская рок-группа Rolling Stones – $98 миллионов.

8. Канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон - $95 миллионов.

9. Американская певица Тейлор Свифт – $92 миллиона.

10. Рэпер Bad Bunny – $88 миллионов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине избрали победителя премии "Золотой лифон" – самого сексуального деятеля культуры. Правда, в этом году народная награда несколько изменила формат, поэтому фаворита определяли среди писателей, поэтов и музыкантов, которые служат на фронте в рядах ВСУ.

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