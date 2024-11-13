'Зарабатывала больше, чем в кино': беременная звезда 'Крепостной' рассказала, что ей приносит доход, кроме актерства

Звезда исторического телесериала "Крепостная", украинская актриса Анна Сагайдачная рассекретила, откуда получает доход, пока нет предложений на участие в съемке фильмов из-за беременности. По словам артистки, источником ее заработка стала социальная сеть TikTok.

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Об этом звезда рассказала в интервью для проекта "Ранок у Великому Місті". Она отметила, что идею создать аккаунт на платформе ей подсказали коллеги по отечественной индустрии кино.

"TikTok это вообще отдельный мир, о котором очень мало говорят и мало кто знает. Там даже есть несколько украинских актеров, которые мне это и подсказали. Я начала вести прямые эфиры в TikTok, которые стали очень популярными", – поделилась артистка.

По словам Анны Сагайдачной, стриминг-трансляции в социальной сети монетизируются, так что она смогла зарабатывать на этой деятельности. Звезда "Крепостной" призналась, что иногда ей удавалось получить гораздо больший доход на онлайн-платформе, чем за актерскую деятельность.

"Я могу сказать, что все зависит от недели или месяца. Но бывали месяцы, когда я зарабатывала гораздо больше, чем могла бы в кино", – рассказала знаменитость.

Ранее OBOZ.UA писал, что Анна Сагайдачная впервые заговорила о загадочном возлюбленном, от которого ждет ребенка.

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