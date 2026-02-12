Записку подделали, а отпечатки стерли: новое расследование смерти Курта Кобейна пролило свет на страшную правду о его 'самоубийстве'

5 апреля 1994 года ушел из жизни американский рок-музыкант и фронтмен группы Nirvana Курт Кобейн. Тогда судмедэксперты отмечали, что артист умер в результате самоубийства, выстрелив себе в голову из ружья, однако новое независимое расследование поставило под сомнения официальную версию трагедии. Исследователи Мишель Уилкинс и Брайан Бернетт предположили, что знаменитость могли убить.

Тщательно просмотрев результаты вскрытия, а также данные о месте смерти музыканта, эксперты обнаружили признаки, не соответствующие данным о мгновенной гибели от выстрела. В комментарии для Daily Mail они привели доказательства, которые могут свидетельствовать о том, что в последние мгновения жизни вокалист Nirvana находился под давлением одного или нескольких нападавших.

"Это убийство. Мы должны что-то с этим сделать. В результатах вскрытия есть данные, которые показывают, что этот человек (Курт Кобейн. – Ред.) не умер мгновенно от выстрела. Отмирание клеток мозга и печени происходит из-за передозировки, но не выстрел из ружья", – сказала Мишель Уилкинс.

Как отметила эксперт, во время аутопсии было обнаружено жидкость в легких Курта Кобейна, кровоизлияния в глазах, а также повреждения мозга и печени. Эти признаки являются типичными для смерти, наступающей из-за передозировки наркотическими средствами. В свое время правоохранители указывали, что музыкант принял слишком большую дозу героина, поэтому, как утверждает Вилкис, он был недееспособным. Соответственно, по словам исследовательницы, исполнитель не мог бы самостоятельно выстрелить в себя.

"Если посмотреть на фотографии с места преступления, можно увидеть, насколько большое это ружье. Представьте, что он в коматозном состоянии и фактически умирает. Как бы ему удалось держать оружие, что весит шесть фунтов (почти 3 кг)", – сказала эксперт.

Просматривая материалы о смерти фронтмена Nirvana исследователи обратили внимание и на то, что на левой руке музыканта, которой он якобы и нажал на курок, не было пятен крови. Да и в целом одежда артиста была почти полностью чистой, кроме нижней части рубашки. Эта деталь может указывать на то, что тело знаменитости могли перемещать.

Отдельное внимание исследователи сосредоточили на предсмертной записке Курта Кобейна. По данным экспертов, музыкант написал только первую часть письма, где говорилось о его желании покинуть группу, а вот последние четыре строки подделали: "Шрифт немного отличается. Он более неразборчивый".

По версии независимых экспертов, кто-то заставил Курта Кобейна принять слишком большую дозу наркотиков, после чего выстрелил ему в голову. Чтобы выдать преступление за самоубийство, оружие оставили в руках вокалиста Nirvana, а рядом положили предсмертную записку. Кстати, четких отпечатков пальцев на ружье тоже не было.

Однако, несмотря на все приведенные доказательства, полиция отказалась возобновлять расследование смерти Курта Кобейна.

