''Запал как 13-летний пацан'': Слава Демин раскрыл правду об отношениях с участницей ''Холостяк-12''

Успешный украинский радиоведущий Слава Демин познакомился с участницей 12 сезона "Холостяка" Алиной Ершовой на пост-шоу, которое снимали в декабре 2022 года. Девушка пришлась по душе шоумену и он неоднократно приглашал ее попить кофе и пообщаться. Однако встретиться с брюнеткой ему так и не удалось.

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Об этом артист рассказал в новом выпуске "Слава ПРО" на его YouTube-канале. Демин признался, что ему понравилась манера поведения и мышление брюнетки. После съемок он хотел взять мобильный телефон Алины, но не успел (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Она мне действительно понравилась. Со мной еще такого не было. А тут прям запал как 13-летний пацан. После съемки я не успел взять у Алины контакт, но я давно в шоу-бизнесе и достать чей-то номер телефона – не проблема. Хотел пригласить Алину на кофе и пообщаться, но получал отказы – то у нее нет времени, то она загружена. Я парень назойливый и надеялся на встречу", – поделился Слава.

Мужчина нормально воспринимает отказы, потому не обижается на Ершову. По его словам, возможно, он не понравился Алине, но она не хочет прямым текстом сказать об этом. Также ведущий предположил – не исключено, что с участницами реалити тяжело построить отношения.

"Много факторов может быть – не нравлюсь, а может она просто не пьет кофе. Но все равно желаю Алине счастья и благодарю, что ощутил эти новые для себя чувства. Может, действительно, с участницами шоу "Холостяк" трудно построить отношения", – отметил селебрити.

"Слава, очень смело так заявить о своих чувствах! Красавчик", "Я думаю, Алина не согласилась, потому что побоялась, какой холостяк такой и его друг", "Как-то вы так про Алину рассказали странно. Вроде бы хорошо, но между строк не очень. Можно ли обижаться на девушку за то, что она вам в вежливой форме отказывает?", – комментируют украинцы.

Недавно OBOZREVATEL писал, Слава Демин признался, кто из российских мужчин-звезд предлагал ему интим и отношения. Радиоведущий не стал называть имен и фамилий, но в деталях описал несостоявшихся "любовников". Подробнее читайте в нашем материале.

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