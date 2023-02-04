newspaper
img

"Запал как 13-летний пацан": Слава Демин раскрыл правду об отношениях с участницей "Холостяк-12"

Виктория Ряполова
Люди
2 минуты
222
'Запал как 13-летний пацан': Слава Демин раскрыл правду об отношениях с участницей 'Холостяк-12'

Успешный украинский радиоведущий Слава Демин познакомился с участницей 12 сезона "Холостяка" Алиной Ершовой на пост-шоу, которое снимали в декабре 2022 года. Девушка пришлась по душе шоумену и он неоднократно приглашал ее попить кофе и пообщаться. Однако встретиться с брюнеткой ему так и не удалось.

Видео дня

Об этом артист рассказал в новом выпуске "Слава ПРО" на его YouTube-канале. Демин признался, что ему понравилась манера поведения и мышление брюнетки. После съемок он хотел взять мобильный телефон Алины, но не успел (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Она мне действительно понравилась. Со мной еще такого не было. А тут прям запал как 13-летний пацан. После съемки я не успел взять у Алины контакт, но я давно в шоу-бизнесе и достать чей-то номер телефона – не проблема. Хотел пригласить Алину на кофе и пообщаться, но получал отказы – то у нее нет времени, то она загружена. Я парень назойливый и надеялся на встречу", – поделился Слава.

''Запал как 13-летний пацан'': Слава Демин раскрыл правду об отношениях с участницей ''Холостяк-12''

Мужчина нормально воспринимает отказы, потому не обижается на Ершову. По его словам, возможно, он не понравился Алине, но она не хочет прямым текстом сказать об этом. Также ведущий предположил – не исключено, что с участницами реалити тяжело построить отношения.

''Запал как 13-летний пацан'': Слава Демин раскрыл правду об отношениях с участницей ''Холостяк-12''

"Много факторов может быть – не нравлюсь, а может она просто не пьет кофе. Но все равно желаю Алине счастья и благодарю, что ощутил эти новые для себя чувства. Может, действительно, с участницами шоу "Холостяк" трудно построить отношения", – отметил селебрити.

''Запал как 13-летний пацан'': Слава Демин раскрыл правду об отношениях с участницей ''Холостяк-12''

"Слава, очень смело так заявить о своих чувствах! Красавчик", "Я думаю, Алина не согласилась, потому что побоялась, какой холостяк такой и его друг", "Как-то вы так про Алину рассказали странно. Вроде бы хорошо, но между строк не очень. Можно ли обижаться на девушку за то, что она вам в вежливой форме отказывает?", – комментируют украинцы.

Недавно OBOZREVATEL писал, Слава Демин признался, кто из российских мужчин-звезд предлагал ему интим и отношения. Радиоведущий не стал называть имен и фамилий, но в деталях описал несостоявшихся "любовников". Подробнее читайте в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!