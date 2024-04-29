Загадочное исчезновение 16-летней наследницы миллиардера-сооснователя Slack: девушку нашли

16-летняя дочь соучредителя мессенджера Slack Стюарта Баттерфилда и основательницы фотогостинга Flickr Катерины Фейк Минт Баттерфилд была найдена живой в Сан-Франциско. Родители сообщили об исчезновении ребенка почти неделю назад.

Минт была обнаружена офисом шерифа округа Марин и Департаментом полиции Сан-Франциско. Об этом сообщает CBS News.

Согласно пресс-релизу, опубликованному офисом шерифа округа Марин в четверг, 25 апреля, Минт была описана как "пропавшая без вести". Катерина Фейк впервые сообщила об исчезновении подростка после того, как утром 22 апреля нашла записку, указывающую, что Минт ушла.

Полиция Сан-Франциско нашла ребенка невредимым в белом фургоне 26-летнего юноши Кристофера Дизефало. По словам правоохранителей, молодого человека допросили детективы офиса шерифа и арестовали по подозрению в многочисленных уголовных правонарушениях, поместив его в тюрьму округа Марин, где за него внесли залог в размере 50 тысяч долларов.

Как сообщалось, Минт Баттерфилд сбежала из дома своей матери. Родители ребенка разведены. По оценкам Forbes на данный момент личное состояние отца пропавшей девушки составляет 1,6 миллиарда долларов, однако семья не получила ни одного сообщения о шантаже. Детальнее – в нашем материале.

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