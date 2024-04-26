16-летняя наследница миллиардера-сооснователя Slack пропала без вести: девушка может находиться в одном из самых преступных городов США. Фото

Дочь двух самых известных предпринимателей Кремниевой долины, соучредителя мессенджера Slack Стюарта Баттерфилда и основательницы фотохостинга Flickr Екатерины Фейк – 16-летняя Минт Баттерфилд – пропала из дома своей матери. Ее разыскивают в одном из самых преступных районов США – Тендерлойн в Сан-Франциско.

Журналисты Daily Mail описывают это место как "район, который является синонимом разгула преступности и проблем с бездомными". Пока непонятно, похитили ее или подросток самостоятельно приняла решение о бегстве из дома.

"Проблемный" ребенок, как ее охарактеризовали, в прошлом была замечена за употреблением психотропов. Она учится в частной школе-интернате в долине Напа, так что непонятно, как девушка могла попасть в опасный город.

Офис шерифа округа Марин во вторник разместил объявление о пропаже с фотографией. Сообщается, что последний раз Минт видели в воскресенье вечером около 22:00 в Болинасе. На ней был черный свитшот, фланелевые пижамные брюки и черные ботинки.

Вероятно, Минт имела с собой серый чемодан, что может свидетельствовать о его намерении сбежать из дома. Родители девушки разведены. Позже полиции сообщили, что видели девочку в районе Тендерлойн, в 30 милях от Болинаса.

По оценкам Forbes на данный момент личное состояние отца пропавшей девушки составляет 1,6 миллиарда долларов. Однако пока никаких сообщений о похищении или шантаже правоохранители не получали.

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