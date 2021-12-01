Зачем в СССР фотографировали похороны. История странного обычая

В СССР существовала странная традиция фотографировать покойников и их семью на похоронах. Она началась еще в 1975 году после смерти императора Петра Великого, портрет которого был написан сразу двумя художниками.

После этого в домах начали вешать на стены фотографии императоров в гробах, например, Александра II. О том, как дальше развивался жуткий обычай и почему его перестали практиковать, пишет Rambler (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Традиция получила свое продолжение в начале XX века, когда снимать начали похоронные процессии известных людей. Перед сеансами в кинотеатре показывали документальные кадры с прощальными церемониями художника Архипа Куинджи, государственного деятеля Петра Столыпина, историка Василия Ключевского и других.

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С началом войн начали фотографировать не только знаменитостей, но и тела покойных жертв, широко использовавшихся в журналистике. Многие некрологи сопровождались снимками мертвецов.

Пик распространения пришелся на семидесятые-восьмидесятые годы, когда в продаже появились полуавтоматические фотокамеры. Почти в каждом фотоальбоме были фотографии умерших родственников.

Этнографы объясняли, что такие кадры делались для того, чтобы не забыть, кто пришел проститься с усопшим. "Фотосессия" начиналась дома, продолжалась в пути и заканчивалась на кладбище.

Обязательными были кадры, на которых мертвец изображен крупным планом и те, где родственники стоят над гробом. Интересно, что для траурных снимков людей не наряжали и не открывали им глаза, как в Европе, ведь в СССР это считалось глумлением над смертью.

Ученые считают, что в конце XX века люди начали "вытеснять" из жизни упоминания о похоронах, желая запомнить родных живыми и счастливыми. Такое поведение характерно для боящегося смерти постхристианского общества, объясняют эксперты.

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