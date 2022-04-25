'За Киру'. Российская поэтесса написала пронзительный стих об убитом младенце в Одессе и россиянах-извергах

Российская поэтесса Алина Кудряшева (Хайтлина), которая с 2012 года живет и работает в Германии, написала пронзительное стихотворение о трехмесячной девочке Кире из Одессы, у которой 23 апреля забрали жизнь российские оккупанты. Дом, где находился младенец с мамой и бабушкой, насквозь пробил вражеский снаряд. В результате погибла вся семья, кроме отца, который на время трагедии вышел в магазин, чтобы купить продуктов к пасхальному столу.

В своем произведении Кудряшева обратилась к соотечественникам, которые поддерживают войну в Украине и цинично пишут в соцсетях лозунги "скорее бы мира". Стихотворение поэтесса разместила на личной Facebook-странице.

Автор пишет о том, что жизнь маленькой Киры еще даже не успела начаться. В три месяца только "начинают держать игрушку, учатся переворачиваться на спинку" и "узнавать лица вокруг". В июле, как предполагает поэтесса, девочка могла бы впервые искупаться в Черном море на одесском пляже в новом крошечном купальнике. Однако всему этому не суждено будет случиться. Ребенок погиб вместе со своим самым родным человеком, прячась от возможного авиаудара во время сирены в ванной, и "теперь никто не сумеет их разлучить".

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Кудряшева заканчивает свое произведение строчками о том, что россияне, несмотря на все зверства которые они натворили на украинской земле, могут со спокойной душой написать украинцам "с Пасхой вас" и закинуть в тыл очередную ракету. Однако, погибший трехмесячный младенец стал еще одной жертвой, за которую обязательно отомстит весь мир.

"Жители ада выйдут, боясь испачкаться, на дверях напишут: "За Киру", – подытожила поэтесса.

Интернет-пользователи высоко оценили стихотворение эмигрантки. В комментариях они оставляли свои соболезнования родным и близким погибших, а также признавались, что трагическая история трехмесячной Киры не может не вызывать слезы на глазах и боль в душе.

Напомним, в Одессе с 14 до 15 часов дня 23 апреля прогремели взрывы: российские оккупанты нанесли ракетные удары по городу. Вспыхнул по меньшей мере один жилой дом, есть повреждения объектов инфраструктуры.

Как писал OBOZREVATEL ранее, известный украинский поэт и заслуженный деятель искусств Украины Юрий Рыбчинский дал интервью, в котором зачитал свое стихотворение о войне. Драматург отметил в своем произведении, что враг "не достоин могилы на святой украинской земле".