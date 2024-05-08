'За что воины отдают жизнь?' Лариса Руснак раскритиковала модный бренд, одежду от которого носил Евгений Кошевой

Народная артистка Украины, актриса театра, кино и дубляжа Лариса Руснак высказалась о контроверсионном отношении к нецензурной лексике в современном украинском обществе. Знаменитость, чей голос хорошо известен фанатам сериала "Друзья", отметила, что ситком не теряет актуальность даже спустя столько лет.

В частности, Руснак отметила качественный сценарий и шутки, которые звучали в шоу. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Что касается современных реалий, подчеркнула актриса – существует злоупотребление "русскими матами".

В качестве примера звезда привела украинский бренд под названием POHUY. Сейчас марка занимается адаптацией одежды для военных, потерявших конечности на войне. "Я еще понимаю, когда где-то на фронте, но не среди детей! – говорит Руснак. – Такая одежда была на одном из героев "Квартала 95" во время президентских выборов". Речь идет о Евгении Кошевом, который появился на дебатах на киевском НСК "Олимпийский" в 2019 году с нецензурными надписями на куртке.

"А за что тогда воины отдают свои жизни? Чтобы наши дети употребляли российскую брань?" – добавляет артистка. Именно поэтому, по мнению Руснак, в медиапространстве "нужны сериалы такого качества с таким переводом и озвучиванием". Тем самым, звезда отмечает важность украинского дубляжа.

Полное интервью OBOZ.UA с Ларисой Руснак – читайте здесь.

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