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"За что воины отдают жизнь?" Лариса Руснак раскритиковала модный бренд, одежду от которого носил Евгений Кошевой

Карина Вишнякова
Люди
1 минута
2,4 т.
'За что воины отдают жизнь?' Лариса Руснак раскритиковала модный бренд, одежду от которого носил Евгений Кошевой

Народная артистка Украины, актриса театра, кино и дубляжа Лариса Руснак высказалась о контроверсионном отношении к нецензурной лексике в современном украинском обществе. Знаменитость, чей голос хорошо известен фанатам сериала "Друзья", отметила, что ситком не теряет актуальность даже спустя столько лет.

В частности, Руснак отметила качественный сценарий и шутки, которые звучали в шоу. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Что касается современных реалий, подчеркнула актриса – существует злоупотребление "русскими матами".

"За что воины отдают жизнь?" Лариса Руснак раскритиковала модный бренд, одежду от которого носил Евгений Кошевой

В качестве примера звезда привела украинский бренд под названием POHUY. Сейчас марка занимается адаптацией одежды для военных, потерявших конечности на войне. "Я еще понимаю, когда где-то на фронте, но не среди детей! – говорит Руснак. – Такая одежда была на одном из героев "Квартала 95" во время президентских выборов". Речь идет о Евгении Кошевом, который появился на дебатах на киевском НСК "Олимпийский" в 2019 году с нецензурными надписями на куртке.

"За что воины отдают жизнь?" Лариса Руснак раскритиковала модный бренд, одежду от которого носил Евгений Кошевой

"А за что тогда воины отдают свои жизни? Чтобы наши дети употребляли российскую брань?" – добавляет артистка. Именно поэтому, по мнению Руснак, в медиапространстве "нужны сериалы такого качества с таким переводом и озвучиванием". Тем самым, звезда отмечает важность украинского дубляжа.

Полное интервью OBOZ.UA с Ларисой Руснак – читайте здесь.

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