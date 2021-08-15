Юрий Горбунов организовал вечеринку для Кати Осадчей в честь будущего ребенка. Фото и видео

Анна Турнанен
Анна Турнанен
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Юрий Горбунов организовал вечеринку для Кати Осадчей в честь будущего ребенка. Фото

Украинский телеведущий Юрий Горбунов решил преподнести сюрприз беременной жене Кате Осадчей и самостоятельно устроил вечеринку baby shower перед рождением ребенка. Празднование они решили провести в своем загородном доме с живой музыкой и звездными гостями.

Так, кадрами с вечеринки Юрий Горбунов и Катя Осадчая делились на своей страницах в Instagram (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы) На празднование baby shower к звездной паре пришли их близкие друзья, среди них были Настя Каменских с Потапом (Алексей Потапенко), Анна Андрейчук и другие. Как известно, Потап крестил сына Осадчей и Горбунова – Ивана.

"Спасибо за сюрприз", – отметила в Stories Катя Осадчая.

Видео дня
Горбунов устроил baby shower перед рождением ребенка
Катя Осадчая на вечеринке baby shower перед рождением ребенка
Звездные гости на baby shower

Для вечеринки в честь будущего ребенка Осадчая облачилась в пышное платье с длинным вырезом и синим принтом, обнажив свои плечи. Дополнила свой летний образ звезда золотистыми туфлями с острым носком, несколькими цепочками, подвесками и серьгами. Украсила свои собранные волосы знаменитость нежным цветочным венком.

Катя Осадчая позировала в пышном платье с оголенными плечами
Украсила свои собранные волосы знаменитость нежным цветочным венком
Дополнила образ Осадчая несколькими цепочками, подвесками и серьгами

Из декора на baby shower была фотозона с оранжевыми и зелеными шариками разных размеров, candy bar, оформленный в золотистом цвете, и лаунж зона из соломенной мебели. На фоне вечеринки играла музыкальная группа со спокойными песнями.

Из декора на baby shower была лаунж зона из соломенной мебели
Из декора на baby shower была фотозона с оранжевыми и зелеными шариками разных размеров

Отметим, что Юрий Горбунов и Катя Осадчая поженились 3 февраля 2017 года. В том же году 18 февраля у пары родился сын Иван. Также ведущая воспитывает сына Илью, которого родила в браке с бизнесменом Олегом Полищуком. 1 мая 2021 года пара объявила о том, что снова ожидают малыша, пол которого не разглашают.

Коротко о знаменитостях:

  • Юрий Горбунов – украинский актер, телеведущий, шоумен и заслуженный артист Украины. Ведущий шоу "Танці з зірками" и многих других проектов.

  • С 2015 по 2017 годы был тренером в "Лиге Смеха" – юмористическом проекте студии "Квартал 95". Команда "Загорецкая Людмила Степановна" из Львова, тренером которой был Горбунов, стала чемпионом сезона 2017 года.

  • В 2018 году начал работу над первым дебютным проектом в качестве продюсера полнометражного фильма комедией "Скажене весілля".

  • Катя Осадчая – украинская журналистка и телеведущая, модель. Ведущая программы "Світське життя" на телеканале "1+1". В школьные годы (с 13 до 18 лет) работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась на Украину.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Катя Осадчая устроила фотосессию в купальнике на последних месяцах беременности. Звезда позировала в цельном купальнике розового цвета.

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