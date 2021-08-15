Юрий Горбунов организовал вечеринку для Кати Осадчей в честь будущего ребенка. Фото и видео

Украинский телеведущий Юрий Горбунов решил преподнести сюрприз беременной жене Кате Осадчей и самостоятельно устроил вечеринку baby shower перед рождением ребенка. Празднование они решили провести в своем загородном доме с живой музыкой и звездными гостями.

Так, кадрами с вечеринки Юрий Горбунов и Катя Осадчая делились на своей страницах в Instagram (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы) На празднование baby shower к звездной паре пришли их близкие друзья, среди них были Настя Каменских с Потапом (Алексей Потапенко), Анна Андрейчук и другие. Как известно, Потап крестил сына Осадчей и Горбунова – Ивана.

"Спасибо за сюрприз", – отметила в Stories Катя Осадчая.

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Для вечеринки в честь будущего ребенка Осадчая облачилась в пышное платье с длинным вырезом и синим принтом, обнажив свои плечи. Дополнила свой летний образ звезда золотистыми туфлями с острым носком, несколькими цепочками, подвесками и серьгами. Украсила свои собранные волосы знаменитость нежным цветочным венком.

Из декора на baby shower была фотозона с оранжевыми и зелеными шариками разных размеров, candy bar, оформленный в золотистом цвете, и лаунж зона из соломенной мебели. На фоне вечеринки играла музыкальная группа со спокойными песнями.

Отметим, что Юрий Горбунов и Катя Осадчая поженились 3 февраля 2017 года. В том же году 18 февраля у пары родился сын Иван. Также ведущая воспитывает сына Илью, которого родила в браке с бизнесменом Олегом Полищуком. 1 мая 2021 года пара объявила о том, что снова ожидают малыша, пол которого не разглашают.

Коротко о знаменитостях:

Юрий Горбунов – украинский актер, телеведущий, шоумен и заслуженный артист Украины. Ведущий шоу "Танці з зірками" и многих других проектов.

С 2015 по 2017 годы был тренером в "Лиге Смеха" – юмористическом проекте студии "Квартал 95". Команда "Загорецкая Людмила Степановна" из Львова, тренером которой был Горбунов, стала чемпионом сезона 2017 года.

В 2018 году начал работу над первым дебютным проектом в качестве продюсера полнометражного фильма комедией "Скажене весілля".

Катя Осадчая – украинская журналистка и телеведущая, модель. Ведущая программы "Світське життя" на телеканале "1+1". В школьные годы (с 13 до 18 лет) работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась на Украину.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Катя Осадчая устроила фотосессию в купальнике на последних месяцах беременности. Звезда позировала в цельном купальнике розового цвета.