Юлия Высоцкая отметила с 83-летним мужем 25 лет со дня знакомства. Романтичное фото

Известная российская телеведущая и кулинар Юлия Высоцкая поделилась снимком, на котором позировала в объятиях своего 83-летнего супруга Андрея Кончаловского. Выяснилось, что 8 июня влюбленные отмечают 25 лет со дня знакомства.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала соответствующий черно-белый кадр (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Пара была запечатлена на сидящими на траве. Кончаловский обнял свою избранницу, а она в этот момент загадочно смотрела в сторону.

"Хороший день сегодня. Мы встретились в этот день 25 лет назад…", – говорится в подписи к снимку.

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"Вы пример мудрого семейного счастья. Спасибо вам!", "Какой хороший день!", "Мои любимые", "Вы прекрасны", "Красавцы! Мира и любви вашему дому!", "Глядя на вас, хочется любить!", "Созданы друг для друга", – написали поклонники в комментариях.

Напомним, Андрей Кончаловский является известным российским кинорежиссером, актером и сценаристом. В браке с Высоцкой у них появилось двое детей – дочь Мария (1999) и сын Петр (2003).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее телеведущая и певица Регина Тодоренко поделилась с поклонниками фото, на которых позировала в постели со своим супругом Владом Топаловым. Влюбленные нежились в объятиях друг друга и выглядели счастливыми.