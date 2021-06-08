30-летняя Регина Тодоренко устроила пикантную фотосессию в кровати с мужем

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко поделилась с поклонниками фото, на которых позировала в постели со своим супругом Владом Топаловым. Влюбленные нежились в объятиях друг друга и выглядели счастливыми.

На странице в Instagram исполнительница опубликовала соответствующие кадры (чтобы по смотреть фото, проскролльте до конца страницы). Знаменитости были запечатлены на белоснежной постели – Регина засветила обнаженные бедра и плечи в тот момент, когда супруг обнял ее.

"Пока жива, с тобой я буду –

Душа и кровь нераздвоимы,

Пока жива, с тобой я буду –

Любовь и смерть всегда вдвоем.

Ты понесешь с собой, любимый,

Видео дня

Ты понесешь с собой повсюду,

Ты понесешь с собой повсюду,

Родную землю, милый дом", – процитировала известный стих Тодоренко в подписи к кадрам.

"Просто красавцы!", "Какие чудесные", "Молодцы. Цените, то что имеете", "Как замечательно! Очень трогательно", "Миром правит любовь! Будьте счастливы!", "Прекрасные фото и замечательные слова… До мурашек", – написали в комментариях фанаты.

Коротко о знаменитости:

Регина Тодоренко – украинская телеведущая, певица и композитор. Наиболее известна как ведущая телепередачи "Орел и Решка", экс-солистка группы "Real O". С 2018 года замужем за российским певцом Владом Топаловым. Пара воспитывает двухлетнего сына Майкла.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Регина Тодоренко засветила белье в полупрозрачном платье. Поклонники оценили новую публикацию певицы. Они засыпали звезду комплиментами, отметив, что она выглядит прекрасно.