Языковой омбудсмен публично вступился за Екатерину Заботкину, которую подвергли критике после Нацотбора. Фото

Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Кремень после проведения Нацотбора на Евровидение-2024 остался в восторге от перевода шоу на жестовой язык. Несмотря на критику зрителей, омбудсмен защищает Екатерину Заботкину, переводчицу, которая невероятно понравилась публике во время проведения песенного конкурса, но для людей, пользующихся жестами, осталась бесполезной.

Тарас Кремень напомнил в Facebook о важности соблюдения законов Украины, а именно 4 статьи, указывающей на функционирование украинского языка для всех верст населения. Омбудсмен поблагодарил организаторов Нацотбора за соблюдение Закона, но такая "приверженность" песенному конкурсу и Заботкиной не очень понравилась пользователям, поэтому они возмутились в комментариях к посту. Впрочем, Кремень защищает переводчицу, отмечая отсутствие жалоб.

"Екатерина Заботкина, первая в истории Нацотбора Евровидения переводчица жестового языка, стала не только настоящей звездой соцсетей в Украине. Она действительно отметила важность обеспечения жестоговорящих лиц правами на информацию и услугами на украинском жестовом языке, как это определено ст. 4 Закона Украины "Об обеспечении функционирование украинского языка как государственного", – написал Кремень.

Впрочем, в комментариях отметили, что не все, кто пользуется языком жестов, поняли Екатерину Заботкину, на что сразу прилетел ответ омбудсмена, что жалоб не было. Впоследствии он утверждал, что кроме недовольства были также и благодарности. Похоже, Кремень не обратил внимание, что положительные отзывы в большинстве своем писали граждане, имеющие возможность слышать, а Екатерина Заботкина в правом нижнем уголке экрана лишь дополняла песенный конкурс, а не переводила его.

"Как же не было? Украинское общество глухих выступило с заявлением. Думаю, не лишним было бы пригласить более профессиональных людей к этой работе и обязательно тех, для кого это, собственно, и делается. Ведь то, что было, к сожалению, только имитация инклюзивности", – решила вспомнить одна из пользователей соцсети о жалобе на перевод от УТОГ, которые назвали его "любительским".

Впоследствии омбудсмен отметил, что на примере Заботкиной он лишь хотел объективно объяснить важность переводов телепрограмм на жестовой язык: "Пост о важности соблюдения прав жестоговорящих лиц и развитии жестового языка. Выступление подчеркнуло необходимость увеличения внимания к гражданам страны".

В ответ омбудсмену написали: "Тарас Кремень, да разве непрофессиональная переводчица, которую они не понимают, не является нарушением их прав?" На что он так и не отписал. Возмущение граждан осталось без внимания.

Как сообщал OBOZ.UA, люди с изъянами слуха не поняли перевод Нацотбора на жестовой язык от Екатерины Заботкиной. Они согласились с тем, что женщина передала эмоции и настроение песен, но никак не выполняла функцию, ради которой ее пригласили на песенный конкурс. Впоследствии Екатерина Заботкина решила оправдаться, заявив, что работает только с песнями и не имеет профильного образования, чтобы переводить.

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