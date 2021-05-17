Ястремская сделала официальное заявление о поражении в конкурсе "Мисс Вселенная 2021"

28-летняя Елизавета Ястремская, которая в этом году представила Украину на конкурсе "Мисс Вселенная" в США, заявила, что несмотря на поражение, участие в конкурсе останется для нее одним из самых ярких воспоминаний в жизни. Также она добавила, что впереди ее ждет еще много побед.

Такими подробностями девушка поделилась на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Она написала, что искренне болела за победительницу из Мексики Андреа Мезу, а также за других участниц, которые получили призовые места.

"Участие в конкурсе "Мисс Вселенная" навсегда останется в моей памяти как одно из самых ярких событий в жизни. Я бесконечно благодарна Богу за возможность представить свою любимую страну на крупнейшем конкурсе в мире. Это бесценный опыт", – разоткровенничалась Ястремская.

Напомним, что в ночь на понедельник, 17 мая, в Майами прошел конкурс красоты "Мисс Вселенная-2021". Победу одержала представительница Мексики – Андреа Меза. Она является программистом по образованию, а также визажистом и активисткой, занимающаяся правами женщин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 28-летняя Елизавета Ястремская показала, какой ценой приходилось платить за изнуряющие репетиции. Так, она опубликовала кадр, на котором продемонстрировала свою стертую в кровь ногу.