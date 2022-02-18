Японская группа исполнила гимн Украины и растрогала сеть. Видео

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Популярный в Японии женский коллектив The Yokohama Sisters удивил поклонников неожиданным репертуаром, исполнив гимн Украины. Таким образом трио вокалисток решило поддержать украинский народ, а также отпраздновать годовщину дружбы между Одессой и Йокогамой.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале группы. "Ще не вмерла України by the Yokohama Sisters" – подписали японские певицы ролик.

Перед камерой трое девушек предстали в светлых жакетах, а одна из них в руках держала небольшой украинский флаг.

"Сестры Йокогама поют национальный гимн Украины в честь более чем 55-летнего союза городов-побратимов", – подписали ролик исполнительницы.

Видео дня

Как оказалось, японский портовой город к югу от Токио Иокогама и украинская Одесса с 1965 года являются побратимами.

В комментариях украинские слушатели поблагодарили вокалисток за трогательное исполнения гимна, отметив красивые голоса и проникновенное пение японок.

"Прекрасные голоса, прекрасное украинское произношение!", "Сердечно благодарим", "Спасибо за поддержку. Слава Украине! Слава Японии!", "Как красиво вы спели", "Это невероятно", "Любовь с Украины. Прекрасные голоса", – писали интернет-пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, популярный украинский музыкант Андрей Данилко, более известный в амплуа Верки Сердючки, впервые за 20 лет представил трек на украинском языке под названием "Є пропозиція". Фанаты из Украины, Казахстана и даже России оценили зажигательную композицию и клип на нее.