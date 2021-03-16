Ягольник об отношениях с Могилевской: я бы отдал за нее жизнь, настолько любил

Экс-возлюбленный Натальи Могилевской, продюсер Александр Ягольник признался, что насколько любил артистку, что готов был отдать за нее жизнь, если бы это понадобилось.

Так, по словам мужчины, у них с Натальей были прекрасные отношения, о которых он до сих пор вспоминает с улыбкой. Такими подробностями Ягольник поделился в интервью программе "ЖВЛ" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Если бы понадобилось отдать за нее жизнь, я бы отдал даже не задумываясь. Настолько сильно я ее любил. У нас было все то, что можно вспоминать со словом – вау", – рассказал он.

Александр также признался, что они с Могилевской расстались из-за денежных вопросов. Произошло это в тот момент, когда мужчина сделал предложение руки и сердца возлюбленной. Напомним, что Ягольник был первым продюсером певицы, а также писал для нее песни.

"Перед тем, как сделать предложение, я завел разговор о деньгах. Наталья сказала: "Ты же мне писал песни, потому что меня любил? Тогда зачем сейчас спрашиваешь о деньгах?". Я ушел от нее и выбросил это кольцо по дороге домой в озеро. Я понял, что, наверное, не знаю этого человека", – подытожил он.

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