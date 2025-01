'Я выплакала слишком много слез': Меган Маркл рассказала о болезненной потере в семье

Жена британского принца Гарри – Меган Маркл рассказала о болезненной утрате в ее семье. Из жизни ушел любимец герцогини Сассекской, собачка породы бигль по имени Гай.

Печальной новостью она поделилась на своей странице в Instagram, обнародовав пост, где собрала самые теплые моменты с животным. Меган Маркл призналась, что очень сложно переживает отход четырехлапого друга в засветы, ведь он был с ней как в самые счастливые, так и самые трудные моменты жизни.

"В 2015 году я взяла бигля из приюта для собак в Канаде. Он был в приюте, где усыпляют животных, у Кентукки и ему оставалось жить всего несколько дней. Я забрала его и влюбилась. Они называли его "малышом" ("the little guy"), потому что он был таким маленьким и хрупким, поэтому я назвала его "Гай" ("Guy"). И он был лучшим парнем, о котором могла мечтать любая девушка. Если вы следили за мной в Instagram в то время, вы часто видели его, и в "The Tig" тоже. Он был со мной в "Форс-мажорах", когда я обручилась, а потом вышла замуж, когда я стала мамой. Он был со мной во всем: в тишине, хаосе, спокойствии, уюте", – написала герцогиня Сассекская.

Меган Маркл поделилась, что незадолго до того, как она переехала в Великобританию, Гай попал в ужасную аварию. Песик пережил немало сложных операций и несколько месяцев провел в ветеринарной клинике. Тогда она с мужем поздно вечером после работы ездили в медицинское учреждение, чтобы провести немного времени с четырехлапым другом.

Жена принца Гарри вспомнила, что некоторые врачи говорили ей, что животное больше никогда не сможет ходить. Однако, к счастью, нашлись эксперты, которые смогли полностью вылечить Гая.

"Я выплакала слишком много слез, чтобы их можно было сосчитать. Таких слез, что заставляют тебя погружаться в душ с абсурдной надеждой, что проточная вода на твоем лице каким-то образом заставит тебя не замечать их, или делать вид, что их там нет. Но они есть. И это тоже нормально", – добавила Меган Маркл.

