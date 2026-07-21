"Я возьму автомат". Лайма Вайкуле эмоционально обратилась к Путину из-за убийств украинцев и пригрозила оккупантам оружием

Латвийская певица Лайма Вайкуле публично обратилась к российскому диктатору Владимиру Путину в связи с началом кровавой войны, которая каждый день уносит жизни украинцев. Артистка посоветовала главе Кремля как можно скорее положить конец террору нашего народа, мол, стресс, который ему приносит вооруженная агрессия против Украины, лишь сокращает жизнь.

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Соответствующее заявление Вайкуле сделала в подкасте "Переживем", который прошел перед зрителями. В ходе беседы она упомянула о японцах, которые пытаются найти способ продлить жизнь, и в этом контексте упрекнула россиян, ведь они способны лишь сокращать век другим.

"Россия думает, как уничтожить украинцев, эту Европу, вообще всех на свете. Будем сейчас всех убивать! Откуда такое желание? Я обращаюсь к президенту России: отдыхайте, не надо сейчас воевать! Просто уходите. Пять лет спокойно на даче проведите – и будете жить 120 лет. Зачем все это делать, нервы портить? Это все сокращает жизнь", – подчеркнула певица.

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Лайма Вайкуле также прокомментировала предположение о том, что РФ в ближайшее время может напасть на страны Балтии. Она не стеснялась в выражениях и прямо пригрозила россиянам оружием: "Я возьму автомат".

Напомним, что с 24 февраля 2022 года латвийская звезда систематически осуждает начало российского вторжения на территорию Украины, однако иногда делает несколько неоднозначные заявления. В прошлом году, например, во время интервью на радио Лайма Вайкуле сообщила, что она "против войны, а не против России".

Тогда же певица встала на защиту языка страны-агрессора, однако наиболее шокирующей стала ее фраза: "Сегодня украинцы воюют против украинцев, а россияне – против россиян". В подтверждение своего скандального мнения Вайкуле привела аргумент, мол, в Харькове все говорили по-русски, а теперь города нет, так кого же спасали, если "убивают своих"?

В то же время певица открыто выступает за предоставление Украине оружия. Во время музыкального фестиваля Laima Rendezvous Jurmala артистка несколькими предложениями выразила свою гражданскую позицию, поставив на место журналиста, который хотел переключить внимание на творчество.

"Самое главное сегодня – окончание войны. Нет ничего важнее этого. Лучше дайте Украине оружие. А музыку мы всегда споем", – сказала артистка.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Лайма Вайкуле собирается выступить на русском языке в Украине. Артистка считает, что ее примут поклонники с распростертыми объятиями и удастся собрать такое же количество зрителей, какое приходило на ее шоу до 24 февраля 2022 года.

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