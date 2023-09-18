'Я понятно объяснил? Кто на кого напал?!' Макаревич поставил на место российского журналиста из-за войны в Украине

Российский музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич в недавнем интервью не стал сдерживать свое раздражение вопросами журналиста по поводу развязанной РФ войны в Украине. Артист высказал свое откровенное мнение, поставив интервьюера на место.

Это произошло во время общения с Георгием Лобушкиным. Видео вышло на его канале "Влобушкинъ" 15 сентября. Журналист известен мнением о том, что в так называемой "СВО" должна победить Россия, война в Украине – "суета", а виновата во всем Америка.

В аргумент Лобушкина о том, что страны Запада наложили санкции, а не Дума, Макаревич не стал скрывать своего раздражения. Журналист продолжил, что это реакция на "текущие события", однако не Россия виновата в запрете. На что певец ответил: "Друг мой, что ты от меня хочешь услышать? Нет, это не Дума: это одна сторона вероломно напала на другую и поэтому получила по голове. Вот и все. Только получили жители, которые делали вид, будто все хорошо. "У нас умный царь, он решает". Вот он дорешался. А теперь они сидят без лекарств и говорят: "Как же так?". А вот так. Понятно объясняю, нет?".

Видео дня

Лобушкин тему продолжил, расспрашивая, почему жители России тогда не могут получить лекарства, на что получил ответ – россияне ответственны за действия своего президента, а именно он и принял решение. "У него ведь огромный рейтинг. Его ведь очень любят россияне. Ну отдувайтесь", – добавил Макаревич.

Знаменитость высказал мнение, что из-за войны страдают все: и те, кто не поддерживают Путина, и те, кто уехал тоже. Макаревич сказал, что "по прихоти одного дядюшки, сломалась жизнь у пары миллионов людей", а еще пару сотен были убиты из-за имперских амбиций президента. "Вот кто напал, тот не прав. И хватит п*здеть на эту тему. Это очевидно", – закончил мысль артист.

На вопрос о том, можно ли россиян, помогающих Украине, считать власовцами времен Второй мировой, Макаревич сказал, что он может говорить о каждом человеке отдельно, а не в совокупности: "Кто-то помогает восстанавливать дома простых мирных людей, которые разбомбили; дома людей , которые остались без жилья. И я помогал, потому что это нормально. Кто-то помогает армии и это другие люди".

На этом тема не закончилась. Лобушкин поставил под сомнение, что окончание войны возвращением Украины своих территорий станет "шагом к примирению". Макаревич объяснил: "Это условие, а не шаг на встречу к примирению. У тебя отобрали пол квартиры, а потом пришли и сказали: "Давай дружить, потому что хуже будет". Это шаг на встречу к примирению? А ты скажешь: "Нет, подожди , ты мне верни, пожалуйста, что ты забрал, а там посмотрим будем мы с тобой дружить, или лучше от тебя держаться подальше". Разве не так?".

Журналист предложил представить, что все можно закончить в данный момент. Артист сказал, что надеется, что Украина не остановится и вернет свои территории. Он считает, что нужно "отдать, что ты захватил", и тогда можно говорить о завершении войны. А спрашивать об этом следует прежде всего у украинцев.

Напомним, Андрей Макаревич с 2014 года осуждает путинский режим и поддерживает Украину. В настоящее время музыкант проживает в Израиле вместе с женой и сыном. Имеет статус "иноагента" в РФ.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как артист доказал ложь Путина о войне в Украине, задав россиянам риторический вопрос.

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