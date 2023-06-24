'Я – особенная': предательница Тодоренко гордо получила новую награду в РФ и заговорила о своих родителях

Телеведущая украинского происхождения Регина Тодоренко, которая живет с российским исполнителем Владом Топаловым и поддерживает кремлевский режим, похвасталась своим сотрудничеством с путинистами. Артистка получила звание "Мама года" в Москве и вспомнила о своих родителях, которые живут в Одессе под постоянными обстрелами.

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Как сообщают пропагандистские СМИ, экс-ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" гордо забрала титул "Лучшей мамы", подчеркнув, что не знает, за какие заслуги ее отметили. Также она обратилась ко всем матерям-участницам премии, среди которых были Гоар Аветисян, Мария Погребняк, Ханна, Ассоль, Ольга Серябкина.

"Каждая мама – это мама года для своего ребенка. Мама – это то, с чего начинается в целом жизнь. Я хотела бы поблагодарить всех мам– участниц премии за то, что они с такой любовью относятся к своим детям, за то, что приходят на такое классное мероприятие. Стать "Мамой года" – это высокая оценка. Я даже не знаю, за какие такие заслуги можно получить подобную премию", – выдала Тодоренко.

Кроме того, предательница Украины неожиданно заговорила о родителях и назвала себя "особенной". Она подчеркнула, что самостоятельно принимает решения, которые не всегда нравятся ее близким.

"Я считаю, что я – особенная и поступаю так, как мне нужно, даже если это немного не совпадает с мнением моих родителей", – сообщила путинистка.

Напомним, 25 октября 2018 года Тодоренко вышла замуж за Владислава Топалова. 5 декабря 2018 года у супругов родился сын Михаил, а 15 июля 2022 года – второй наследник Мирослав.

Недавно OBOZREVATEL писал, что украинской певице Вере Брежневой, которая долгие годы работала в России, запретили въезд на территорию страны-агрессора. Как выяснилось, у нее аннулировали документ, подтверждающий право временно или постоянно проживать в РФ.

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