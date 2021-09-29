'Я на 7 кг меньше': Собчак после поцелуя с Канделаки жестко подколола ее. Видео

Известные российские телеведущие Тина Канделаки и Ксения Собчак, которые в прошлом были подругами, пересеклись на премьере фильма "Бондарчук. Battle". Несмотря на то, что когда-то между ними пробежала кошка, звезды достаточно мило пообщались и даже почти повторили свой легендарный поцелуй.

Соответствующие кадры они опубликовали на личных страницах в Instagram-stories. Знаменитости обменялись приятными словами, и давнего конфликта на почве творческих разногласий будто бы и не было (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Так, после премьеры фильма Ксения и Тина встретились и записали совместные stories. Собчак написала: "Моя любимица, я скучала! Стала очки носить как я". После этого она поинтересовалась у Тины, когда та осмелится прийти и дать ей интервью.

В свою очередь Канделаки параллельно снимала stories, где написала: "Выполняю просьбу Ксении. Выкладываю все без фотошопа". Также она ответила на вопрос Ксении об интервью, заявив, что придет к ней после того, как Собчак появится на "Матч ТВ".

После встречи ведущие устроили stories-баттл, где выкладывали кадры с ковровой дорожки "без фотошопа". Ксения подколола свою бывшую подругу, написав, что она теперь "на 6-7 кг меньше ее".

Интересен тот факт, что Тина Канделаки решила сохранить снятые кадры на мероприятии и опубликовала их в своих социальных сетях.

"Выложила в сториз, но считаю достойным поста. Знаменитый поцелуй много лет спустя", – подписала публикацию Тина.

Поклонники ринулись писать комплементы звездам, однако допускают тот, факт, что примирение Ксении и Тины ненадолго.

"Ну наконец-то", "Девочки, мы вас любим", "Тина выглядит моложе", "Какое-то напряжение чувствуется в этой наигранной любезности", "Я ждала, когда же эти две наипрекраснейшие дамы помирятся", "Как всё не естественно", "Лицемерие", "Хорошо что косы не выдернули друг другу", "Во всем должна быть Дипломатия. Молодцы. Хорош уже обливать грязью друг друга. Две сильные девушки", "Красотки", – пишут люди.

Коротко о знаменитостях:

Тина Каделаки – российская журналистка, телеведущая, продюсер, общественный деятель, заместитель генерального директора "Газпром-медиа". Ведущая программ "Самый умный", "Детали", "Хорошие песни", "Свадебный переполох" и "СТС зажигает суперзвезду!". Генеральный продюсер федерального спортивного телеканала "Матч ТВ".

Ксения Собчак – российская журналистка, политик, актриса кино и телевидения, сценаристка, продюсер кино и телевидения, теле- и радиоведущая, общественный деятель и писательница, член политсовета партии "Гражданская инициатива". Известна по реалити-шоу "Дом-2", "Блондинка в шоколаде", а также передачам "Госдеп 2" и "Собчак живьём".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Тина Канделаки поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала свою фигуру в купальнике.

Также OBOZREVATEL писал о том, что Ксения Собчак опубликовала серию снимков, на которых позировала с известным актером Игорем Верником. Она рассказала о слухах об их возможном романе.