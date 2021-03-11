45-летняя Канделаки засветила фигуру в купальнике и раскрыла секрет стройности

Грузинская и российская журналистка, 45-летняя телеведущая Тина Канделаки поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала свою фигуру в купальнике.

Знаменитость предстала в цельном наряде цвета хаки. Соответствующее фото Канделаки опубликовала на странице в Instagram (его можно посмотреть ниже).

Так, телеведущая позировала на камеру в купальнике, который подчеркнул ее подтянутые формы. Кроме того, звезда надела солнцезащитные очки и платок на голову.

По словам Канделаки, меньше всего она хочет видеть комментарии по поводу того, что она хорошо выглядит для своего возраста.

"Если разобраться, то вся суть эйджизма сводится к этой снисходительной приставке "для своего возраста". Это все равно что сказать человеку с протезом "ты неплохо ходишь для человека без ноги". Так себе комплимент, согласитесь? Женщины выглядят ровно на столько, на сколько работают над собой (не забывая, разумеется, о генетике и других объективных факторах)" – написала телезвезда.

Кроме того, журналистка отметила, что она занимается в спортзале по пять дней в неделю, следит за своим питанием и регулярно ухаживает за кожей.

Также она добавила, что ее подруги придерживаются того же образа жизни, и в свои 40 и 50 выглядят лучше многих гораздо более молодых девушек.

Стоит отметить, что пользователи сети все же оставили под постом Канделаки множество комплиментов и сказали, что она пример для многих.

"Вы мотиватор и вдохновитель! Побольше таких фото!", "Прекрасный пример всем девушкам, как нужно выглядеть", "Красотка, Тина", – пишут люди в комментариях.

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