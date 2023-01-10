Шоумен-воин Даниэль Салем растрогал видео с дочерью, которую не видел почти год

Популярный украинский телеведущий и ресторатор Даниэль Салем, который после 24 февраля отправился защищать Родину на фронт, показал, как он общается с дочерью по видеосвязи. Шоумен-воин не виделся со своей 7-летней Сантой-Луной практически год.

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Длительная разлука нелегко дается звездному отцу. Он признается, что мечтает поскорее обнять родную кровинку. Трогательными кадрами онлайн-общения Салем поделился в своих InstaStories (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Через 43 дня будет год, как я не видел тебя. Не обнимал тебя, не целовал тебя, не держал за ручку. Скоро", – подписал ведущий умилительную видеозапись.

На кадрах Салем что-то очень весело рассказывает своей маленькой дочери, а та с искренней улыбкой слушает папу и отвечает ему. Звездный защитник в это время, вероятно, едет в машине на очередное боевое задание.

А накануне Салем поделился фразой, которую сказала ему Санта-Луна во время одного из таких разговоров: "Все всегда заканчивается хорошо. Если кажется, что плохо, значит это еще не конец".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Даниэль Салем вспомнил ситуацию с фронта, когда он был на грани смерти и уже прощался с жизнью. Это произошло во время выполнения боевого задания, когда шоумен сильно отстал от своего подразделения, остался наедине и пролежал около 27 часов в низком окопе.

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