''Выстояли благодаря героизму каждого'': украинские звезды вспомнили, как провели последний день перед войной

24 февраля – самый страшный день для каждого украинца, так как он забрал у нас привычную жизнь, мечты и планы на будущее. Знаменитости решили вспомнить за день до годовщины полномасштабного вторжения РФ, как они себя чувствовали и чем занимались ровно год назад. Многие утверждают, что предчувствовали трагедию, которая произойдет.

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OBOZREVATEL в подборке расскажет, как Ксения Мишина, Лилия Ребрик, Ольга Сумская, Кристина Решетник провели последний мирный день 2022 года. К слову, все они в новых постах выразили восхищение украинской нацией (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Ксения Мишина

23 февраля актриса Ксения Мишина весь день провела на съемке, примеряя роскошные наряды.

"У меня была красивая съемка, и вот сегодня я тоже хочу выложить красивое фото, потому что пошли на… те, кто решил год назад, что их здесь ждут… Я люблю свою страну безгранично. Она была и будет всегда! Но с каждым днем будет еще сильнее, красивее, несокрушимее", – написала в личном блоге знаменитость.

Кристина Решетник

Как поделилась жена телеведущего Григория Решетника, год назад у нее с любимым были съемки в одном павильоне. Она помнит, как в одну из пауз заглянула к супругу на площадку, потому что "сердце было не на месте".

"Гриша, как настоящий мужчина, меня успокаивал. Да и я сама постоянно себе повторяла как мантру – ничего не будет, все пройдет, 21 век на дворе, власти заявляют, что надо сохранять спокойствие...что все пройдет… как мы все ошибались… Смотрю на кадры последних дней перед вторжением и у меня болит все тело, аж выворачивает", – оставила свои мысли журналистка.

Евгений Хмара

Композитор и пианист Евгений Хмара подчеркнул, что год назад был последний день мирной железной дороги. На следующий день "Укрзализниця" превратилась в спасателей, эвакуировав сотни тысяч украинцев от оккупационных войск.

"Мы выстояли благодаря героизму каждого! И победим благодаря нашему единству", – поддержал сограждан артист.

Ольга Сумская

Актриса Ольга Сумская не стала рассказывать подписчикам, как прошло ее 23 февраля 2022 года, но отметила, что помнит этот день до мельчайших подробностей.

"Годовщина полномасштабного вторжения оккупантов... Несмотря на страшную боль, которая поселилась в сердцах каждого из нас, мы сильны ... Поэтому крепче нужно обнять тех, кто рядом, и сказать друг другу: мы победим! Верим в ВСУ!" – написала заслуженная артистка Украины в Instagram.

Лилия Ребрик

Телеведущая Лилия Ребрик год назад перед самым вторжением России выбирала мебель для нового загородного дома и пила шампанское с ягодами.

"Теперь шампанское и клубника – для меня вкус мира навсегда. Я знаю, как праздновать победу. Но тогда так тяжело на душе было. И через 5 часов уже началась большая война…" – вспомнила звезда.

Недавно OBOZREVATEL писал, что Кристина Решетник вынуждена была говорить на русском языке, чтобы добиться уважения окружающих. Как только селебрити поступила в университет Киева, ей пришлось забыть об украинском. Все подробности читайте в нашем материале.

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