Взгляд Мелони на Орбана 'разорвал' сеть: фото с саммита НАТО стало вирусным

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони рассмешила пользователей сети своей эмоциональностью во время рабочей сессии на саммите НАТО в Вашингтоне, США. Фотограф зафиксировал неподдельные эмоции итальянки при взгляде на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

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Выражение лица Мелони, демонстрирующее отвращение и недовольство, стало вирусным. На платформе Х (ранее Twitter) кадр собрал более 19 тысяч лайков за несколько часов.

Его кратко подписали "Настроение".

На фото видна Мелони, которая смотрит в спину Орбана, пока он читает документ. Итальянка позволила всем своим чувствам отразиться на лице, скривив рот.

В комментариях поддержали итальянского лидера и ее эмоции по отношению к венгерскому коллеге. Некоторые даже заметили, что если долго смотреть на нее, можно понять чувства Мелони к каждому участнику саммита.

Она действительно редко долго удерживает нейтральное выражение лица. Фотографы часто фиксируют ее мечтательный, радостный или сосредоточенный вид.

Так появился ряд фото Мелони с бывшим главой правительства Великобритании Риши Сунаком. Они всегда смеются, встречаясь на общих политических мероприятиях.

Напомним, в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский встретился с Джорджей Мелони. Он поблагодарил за то, что обороноспособность и восстановление Украины являются приоритетными вопросами итальянского председательства в G7 этого года.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский во время одного из выступлений в США также не сдерживал эмоций, отвечая на вопросы о Путине и войне. Подборку эмоциональных фото можно найти здесь.

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