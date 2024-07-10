Весь диапазон эмоций. 5 фото Зеленского в Вашингтоне, которые лучше всего передают его позицию по отношению к России

Президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне продемонстрировал весь спектр эмоций, провозглашая благодарность за оборонную помощь США, упоминая потребности Украины и отвечая на вопросы о войне с Россией. Фотографам удалось запечатлеть неподдельные эмоции лидера украинцев.

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В Институте Рональда Рейгана, где прошла встреча, политик активно жестикулировал и не сдерживал чувства. OBOZ.UA собрал 5 фото, которые лучше всего передают его позицию по отношению к России.

В ходе выступления президент вспомнил российского диктатора Владимира Путина и его варварский ракетный удар по детской больнице в Киеве. Президент подчеркнул, что ракета была целенаправленно запущена по больным детям.

Также лидер украинского народа вынужден был еще раз объяснить, почему Украина должна целиться по военным объектам на территории РФ – ведь пока мир боится "эскалации", гибнут украинцы.

На пальцах украинец объяснял слушателям расстояние между базами врага и границей Украины.

Не обошлось без уточняющих вопросов о войне. На одно из таких: "Хотели бы вы ударить по всем базам РФ, где стоят самолеты?" он уверенно ответил: "Да".

Ранее OBOZ.UA писал, что Зеленские растрогали редким выходом в свет вместе. Даже среди десятков мировых лидеров влюбленные нашли возможность укрепить свои чувства.

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